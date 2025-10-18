Elkezdődött a vaddisznók ritkítása a XII. kerületben

Az elmúlt hónapokban hatalmas kondába verődött vaddisznók terrorizálták Budapest XII. kerületének a lakosságát. Olyan mértékben elszaporodtak, hogy sokan az önkormányzathoz fordultak segítségért. Egyre többen sürgették az állomány gyérítését.

Kovács Gergely, a Kutyapárt elnöke, a XII. kerület polgármestere július 31-én a Vaddisznók a Hegyvidéken nevű csoportban jelentette be: megkezdik a vaddisznók befogását és kilövését. Ekkor fordultak az állatvédők nyílt levélben a polgármesterhez, amelyben így írtak: „Meggyőződésünk, hogy az állatok tömeges elaltatása, leölése nem jelent sem fenntartható, sem humánus megoldást, hanem csupán rövid távú, káros válaszok egy összetett problémára. A vaddisznók nem ellenségeink, hanem a budai hegyek ökoszisztémájának részei.”

Az önkormányzat szerint az elmúlt években nem volt megfelelően kezelve a vaddisznókérdés a kerületben, ezért most rendezni akarják a problémát, mivel számottevő aggódó lakossági bejelentést kaptak a témában.

Nincs jobb megoldás, mint a kilövés

Fotó: Thinkstock

A Hegyvidék Önkormányzata a Facebook-oldalán jelentette be, hogy megtörtént az első tervezett csapdázás, öt malacot fogtak be első körben. Kiemelték, minden a terv szerint halad, az év végére pedig már a lakosság számára is érezhető lesz a csökkentett állomány.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy az emberi élet és a személyes tulajdon védelme érdekében mindent meg kell tennie a kerületnek, még akkor is, ha belterületen a vadállomány kezelése nem az önkormányzat feladata. Biztosíthatunk mindenkit, hogy nem cél a vaddisznók eltüntetése a Hegyvidékről, de az sem, hogy a kerület utcái éjjelente vaddisznóktól legyenek hangosak – fogalmaztak a posztban.