Elköszön az ATV a népszerű műsorvezetőtől, átalakítások jönnek

A januári szünet után az ATV legnépszerűbb műsorvezetői váltásban vezetik a „Csatt” és a „Csatt.2” című vitaműsort a csatorna képernyőjén a májusig tartó szezonban – áll az ATV Sajtóosztályának közleményében.

Eszerint az ATV szakmai vezetése úgy ítélte meg, hogy a választási kampányban a nagyobb elérés érdekében a műsor megújítására van szükség, a változással az ATV célja a műsor sokszínűségének, népszerűségének, és ezáltal a nézettségének növelése.

Az ATV köszöni Egri Viktor eddigi munkáját a csatornánál, és további sok sikert kíván egyéb munkáihoz! – tették hozzá.