Ellenőröket küld Magyarországra az Európai Parlament

Az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága, amely figyelemmel kíséri a tagállamok helyzetében a jogállamiság védelmét, a magyar helyzettel kapcsolatos aggodalmait már évek óta hangoztatja. Az ilyen hivatalos, többpárti delegációk során állami és civil képviselőkkel is találkoznak, amely erős alapot adhatnak a későbbi EP-jelentéseknek.

A jogállamiság helyzetét vizsgáló tényfeltáró delegációt küld az Európai Parlament (EP) hazánkba áprilisban – tudta meg a Népszava. Erről hivatalosan csütörtökön döntenek az EP frakcióvezetői. A delegáció célja, hogy felmérje, hogyan változott a jogállam helyzete az elmúlt évek során Magyarországon. A képviselők különös figyelmet szeretnének szánni a bírósági reformokra és a korrupció helyzetére is.

