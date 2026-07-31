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Elmaradhat a hétfői és a keddi parlamenti ülés, a rendkívüli helyzetben lépett a gödi akkugyár

mfor.hu

A parlamenti ülés elhalasztását energiatakarékossági okokból kezdeményezi a Tisza-frakció. Közben újabb nagyfogyasztó lépett a rendkívüli időjárási körülmények miatt.

Magyar Péter miniszterelnök azt követően, hogy Százhalombattán Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával tartott sajtótájékoztatót a rendkívüli energiahelyzetről, közösségi oldalára azt írta, hogy

„energiatakarékossági okoból a Tisza-frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását. Minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását lekapcsoljuk legkésőbb hétfőtől.”

A hétfői és a keddi rendkívüli parlamenti ülést a héten Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kérte levélben. A plenárison az Országgyűlés öt előterjesztésről tárgyalt volna.

A tervek szerint napirendre került volna az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása.

Újabb nagy ipari fogyasztó lépett

A feszült energiahelyzetben újabb nagy ipari fogyasztó lépett.

A Samsung SDI gödi gyára bejelentette, hogy 50 százalékkal csökkentette az ivóvíz és 10 százalékkal az elektromos áram felhasználását a rendkívüli időjárási körülmények miatt.

A gyár vizsgálja a további csökkentési lehetőségeket is, valamint folyamatos kapcsolatban van az áram- és vízszolgáltatókkal. Az intézkedéseket a vállalat mindaddig fenntartja, amíg az ellátási helyzet nem stabilizálódik.

Csütörtökön a kormány bejelentette, hogy a hőséghelyzetre tekintettel önkéntes korlátozásra kérik fel a nagy áram- és vízfogyasztókat. A Mol például már lépett, a fogyasztásvisszafogás leginkább a petrolkémiai és a logisztikai tevékenységet érinti.

 

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