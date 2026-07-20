Elmondaná a véleményét az elektromos rollerekről és a gyorshajtásról? Siessen, százezren már megtették!

A kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét a csütörtöki indulása óta már több mint 100 ezren töltötték ki, mindezt milliárdos állami hirdetések nélkül – írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Vitézy Dávid szerint a közlekedésbiztonsági kérdőív iránti jelentős érdeklődés annak köszönhető, hogy a téma valóban sok embert foglalkoztat, miközben a korábbi nemzeti konzultációk népszerűsítésére az előző kormány tízmilliárdokat költött.

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A másik különbség szerinte, hogy a kérdőív nem egy előre megírt válaszokat sugalló konzultáció, nem irányított kérdéseket tettek fel, hanem valódi társadalmi párbeszédre törekedtek.

„Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az emberek mit gondolnak a közlekedésbiztonság legfontosabb kérdéseiről”

- fogalmazott a tárcavezető.

A visszajelzéseket a kérdőív mellett a [email protected] email címen is várják.

A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebesség-mérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét.

(MTI)