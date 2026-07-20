Elmondaná a véleményét az elektromos rollerekről és a gyorshajtásról? Siessen, százezren már megtették!

A kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét a csütörtöki indulása óta már több mint 100 ezren töltötték ki, mindezt milliárdos állami hirdetések nélkül – írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.
Vitézy Dávid szerint a közlekedésbiztonsági kérdőív iránti jelentős érdeklődés annak köszönhető, hogy a téma valóban sok embert foglalkoztat, miközben a korábbi nemzeti konzultációk népszerűsítésére az előző kormány tízmilliárdokat költött.
A másik különbség szerinte, hogy a kérdőív nem egy előre megírt válaszokat sugalló konzultáció, nem irányított kérdéseket tettek fel, hanem valódi társadalmi párbeszédre törekedtek.
„Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az emberek mit gondolnak a közlekedésbiztonság legfontosabb kérdéseiről”
- fogalmazott a tárcavezető.
A visszajelzéseket a kérdőív mellett a [email protected] email címen is várják.
A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebesség-mérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét.
(MTI)