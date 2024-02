Előkerült még egy kínos ügy Novák Katalin és Balog Zoltán közös múltjából

A Népszava ásott elő egy 2021-es könyvvizsgálalti jelentést, amely szerint a Kiskunhalasi Református Egyházközség 62 millió forint állami normatívát használt fel jogosulatlanul. Az összeget egy egyházi fenntartású iskola működtetésére kellett volna fordítani, e helyett azonban az egyházközség működtetésére, használták fel. Ugyan arról, hogy hova került a pénz, az anyagban nincsen szó, de például Bödecs Pál, az egyházközség vezetője által alapított és vezetett rádió is kapott több év alatt közel 60 millió forintot az egyházközségtől.

A szabálytalanságokról értesült a Dunamelléki Református Egyházkerület is, amelynek vezetője Balog Zoltán volt már ekkoriban is. Ennek ellenére a Baloghoz közel álló, általa tanácsadóként is segített Novák Katalin köztársasági elnök 2023. augusztus 20-án

"kimagasló tevékenysége elismeréseként"

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adományozott Bödecs Pálnak.

Mint ismeretes, Balog Zoltának fontos szerepe volt a Novák Katalin lemondásához vezető kegyelmi botrányban is, ugyan nem ő terjesztette fel, de ő javasolta elfogadásra K. Endre kegyelmi kérvényét. A püspök egyelőre nem mondott le, tisztségében a református egyház vezetése is megerősítette, ám péntek délután rendkívüli zsinat dönthet a sorsáról, miközben a kormányhoz közeli sajtóban egyre egyértelműbb jelzéseket kap arra, hogy neki is "vállalnia kellene a felelősséget" Novák Katalinhoz és Varga Judithoz hasonlóan.