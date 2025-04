Eloltották a tüzet a Rákosrendezőn – érdekes elmélettel állt elő Karácsony Gergely

(via MTI)

Karácsony Gergely kitért arra is, hogy már 56. napja várják a választ Lázár János építési és közlekedési minisztertől a tárgyalási kezdeményezésre.

„Én igazán kerülném az összeesküvés-elméleteket, azoknak úgyis nagy szezonjuk van a magyar közéletben, de egy év alatt három tűzeset több mint gyanús, pláne ha mindannyiszor a gyújtogatás gyanúja is felvetődik” – fogalmazott.

A lángokat a tűzoltók a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg, az oltást munkagép is segítette – áll a katasztrófavédelem legfrissebb tájékoztatásában. (Az alábbi egy tavaly április tűzeset oltásáról készült összefoglaló.)

