Elrendelték a Magyarországon menedéket kapott volt lengyel miniszter letartóztatását

A döntésből hamarosan európai elfogatóparancs lehet, ami ellen a politikai menedékjog sem véd.

A varsói kerületi bíróság csütörtökön elrendelte Zbigniew Ziobro letartóztatását. Ő az a lengyel politikus, aki országa előző kormányában az igazságügyi miniszteri posztot töltötte be, jelenleg pedig Magyarországon tartózkodik politikai menedékjoggal. Erről a Népszava írása szerint a politikus ügyvédje, Adam Gomola számolt be az X-en, hozzátéve, hogy fellebbezést nyújtanak be a határozat ellen.

A döntést egy egész napig tartó tárgyalás után hozták meg, a letartóztatási eljárást december óta már kétszer halasztották el.

Ziobro ügyvédei a tárgyalás szünetében a sajtónak kifejtették: a bíróság visszautasította több védelmi indítványukat, például azt, hogy másik törvényszék foglalkozzon az üggyel a varsói kerületi bíróságon tapasztalt politikai befolyás miatt. Emellett elutasították azt a kérést is, miszerint háromtagú tanács döntsön az ügyben egy egyetlen bírónő helyett, hogy elkerüljék a nyomásgyakorlást.

Zbigniew Ziobrót az előző lengyel kormány által alapított Igazságosság Alapnál felmerült állítólagos visszaélések gyanúsítottja, összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel vádolják, amiért maximum 25 év börtönt kaphat.

A csütörtöki tárgyalás előtt Piotr Wozniak ügyész újságíróknak azt nyilatkozta: ha a bíróság letartóztatást rendel el, az ügyészség körözést ad ki Ziobro ellen Lengyelországban, és európai elfogatóparancsot kezdeményez. A magyarországi politikai menedékjogról ezzel kapcsolatban megjegyezte:

az előírások szerint a politikai menedékjog semmilyen módon nem gátolja az európai elfogatóparancs végrehajtását.

Ziobro csütörtök délután egy lengyel televízió kérdésére színjátéknak nevezte a pert, amely során szerinte egyes bírók politikai és bűnügyi tevékenységekbe keveredtek, a jövőbeli büntetlenségükre számítva.

Zbigniew Ziobro Magyarországon

Ziobro ellen alapvetően sikkasztási vádak merültek fel Lengyelországban. Összesen 26 vádpontot fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy az állam által ellenőrzött Igazságosság Alap – amelyet többek között a bűncselekmények áldozatainak segítésére kellene költeni – pénzösszegeit nem megfelelően használták fel.

A vádak szerint az alap pénzéből politikai ellenfeleik megfigyelésére szolgáló kémszoftvereket vásároltak, illegális pártfinanszírozást folytattak, valamint a saját klientúrájukat pénzelték. Emiatt korrupcióval és hatalommal való visszaéléssel is vádolják Ziobrót. Az ő minisztersége idején lehallgatott politikusok közé tartozik a jelenlegi külügyminiszter, Radoslaw Sikorski, de Donald Tusk szerint a lánya és a felesége telefonját is meghekkelték – számol be róla a 24.hu.

Az igazságszolgáltatás elől menekülve a lengyel politikus Budapestre jött, ahol a magyar kormánytól politikai menedékjogot kapott. Az év elejét Ziobro elismerte, hogy ő maga kezdeményezte a menedékjog kiutalását magának és a feleségének.

