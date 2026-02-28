2p
Közérdekű BKV - BKK Közösségi közlekedés Lázár János Vitézy Dávid

Elrontották a tendert: nem lesznek új HÉV-szerelvények ebben az évtizedben

mfor.hu

Vitézy Dávid azt is elmondta, mi volt a probléma.

Ismét nekiment Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés tagja, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője Lázár Jánosnak. A politikus ezúttal a HÉV-szerelvények elhibázott tendere miatt bírálta az építési és közlekedési minisztert. 2025-ben kiírták a tendert, de nem volt megfelelő a kiírás.

„A HÉV-járműbeszerzés kudarca nem egyszerűen egy elrontott tender története. Ez egy tankönyvi példája annak, hogyan lehet százmilliárdos uniós forrásokat elveszíteni pusztán szakmai inkompetencia miatt. Egy 330 milliárd forintos tenderre egyetlen ajánlat sem érkezett. Nem azért, mert nincs gyártó. Azért, mert a kiírás alkalmatlan volt.

Ennek következménye, hogy az évtized végéig biztosan nem érkeznek új HÉV-szerelvények. Eközben az uniós források felhasználása gyakorlatilag nullán áll. Nem csak “Brüsszel„ miatt. Hanem azért, mert nincs működő beruházási rendszer Magyarországon.” – írja Vitézy Dávid a közösségi médiában.

A tenderre nem jelentkezett egyetlen gyártó cég sem, mivel sem a szerelvények hossza, sem az ajtók száma nem volt megfelelő a kiírásban. Vitézy arra is kitért videóüzenetében, hogy a bejövő uniós forrásokat sem tudja az ország felhasználni, mivel nincsenek megfelelő beruházások.

 

