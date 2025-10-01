Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Elstartolt az önkormányzatok decentralizált számlavezetése

Október 1-jétől elindult az önkormányzatok decentralizált számlavezetése a Magyar Államkincstárban, első körben 49 önkormányzat és azok 685 költségvetési szerve került bevonásra – tájékoztatta a Magyar Államkincstár az MTI-t szerdán.

A közleményben megjegyezték, hogy a szerdától érvényes szabályozás kizárólag a megyei jogú városokat, valamint a fővárosi és kerületi önkormányzatokat érinti. Az önkormányzatok részére mind banki, mind kincstári oldalról ingyenes decentralizált számlavezetés elektronikus és költséghatékony módon biztosítja az önkormányzati gazdálkodást és a pénzforgalom lebonyolítását és továbbra is lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy szabadon rendelkezzenek számlaköveteléseik felett – tájékoztattak.

A szabályozás gyakorlati alkalmazása a központi költségvetés finanszírozása szempontjából is előnyös – jegyezte meg a Magyar Államkincstár.

A modellben résztvevő önkormányzatok és költségvetési szerveik október 1-jétől a két évvel korábbi költségvetésük éves kiadási főösszegének legfeljebb 5 százalékát tarthatják valamely belföldi hitelintézetnél vezetett fizetési számlájukon. Az ezen felüli összeget a számlavezető bank naponta automatikus elszámolással átutalja az önkormányzat és intézményei kincstári számlájára.

A korábbi statisztikai adatok alapján a hitelintézeti számlákon maradó limitösszeg jellemzően biztosítja az érintett szervek napi likviditásszükségletét – ismertették. Amennyiben a limitösszegen felül fizetési kötelezettség merülne fel, akkor az önkormányzat vagy költségvetési szerve a kincstári számlájáról elektronikusan és ingyenesen átutalhatja a szükséges forrást a hitelintézeti számlájára, akár azonnali átutalási megbízás formájában.

A napi likviditási szükséglet feletti forrást az önkormányzatok befektethetik a kizárólag a Kincstárban vásárolható Önkormányzati Magyar Államkötvénybe, ami a jegybanki alapkamattal megegyező (6,5 százalék) havi kamatozású, 10 000 forint alapcímletű dematerializált értékpapír. A kötvénybe befektetett összeg bármikor könnyen hozzáférhető a felhalmozott kamattal együtt – ismertették.

