Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Közérdekű Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog

Elutasította a Kúria a polgári engedetlenség miatt kirúgott kölcseys tanárok kérelmét

mfor.hu

A Kúria fenntartja a másodfokú bíróság ítéletét.

A Kúria szerdán meghozott ítéletében a kirúgott négy kölcseys tanár kérelmét elutasították, nekik perköltséget kell fizetniük, felülvizsgálatnak nincs helye – erre jutott a Kúria a szerdán meghozott ítéletében. Az ítélethirdetés alatt a hallgatóságból többen is felháborodva kimentek a teremből – számol be róla a Telex.

Törley Katalint, Sallai Katalint, Palya Tamást és Molnár Barbarát eredetileg azért bocsátotta el a Belső-Pesti Tankerületi Központ, mert többször is részt vettek a polgári engedetlenségben.

A bíró indoklásában azzal érvelt, hogy bár a bíróságok eltérően ítélték meg a kötelezettségszegés súlyát, a pedagógusok legalapvetőbb feladata a tanórák megtartása, ennek nem tettek eleget. A bíróság szerint a tanárok politikai véleményt nyilvánítottak. Azt mondták, a polgári engedetlenség nem jogi kategória, a munkavállalók a követeléseiknek a sztrájkjoggal tehetnek eleget, de ha más módon akarnak érvényt szerezni a véleményüknek, az munkajogi következményekkel jár.

A bíró szerint a munkaügyi pernek nem lehet tárgya az, hogy a tanárok jószándékúan akartak fellépni, a perben a munkajogi szabályok szerint, az irányadó jogszabáyok alapján kellett dönteni. A diszkriminációt és a joggal való visszaélést nem találták megalapozottnak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elstartolt az önkormányzatok decentralizált számlavezetése

Október 1-jétől elindult az önkormányzatok decentralizált számlavezetése a Magyar Államkincstárban, első körben 49 önkormányzat és azok 685 költségvetési szerve került bevonásra – tájékoztatta a Magyar Államkincstár az MTI-t szerdán.

Fémdarabokat találtak ebben a termékben, visszahívta a hatóság

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Kínában előállított rákfarok termékben idegen anyagot (fém darabok) azonosítottak. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.

Ajándékban úszik a Sándor-palota: Sulyok Tamásék nem fukarkodtak

Ajándékban úszik a Sándor-palota: Sulyok Tamásék nem fukarkodtak

Mintegy 8,4 millió forintot költöttek ajándékokra a Sándor-palotában 2025 első nyolc hónapjában.

Nem találja ki, kit fogadott Orbán Viktor

Nem találja ki, kit fogadott Orbán Viktor

Angela Merkel korábbi német kancellár Budapestre utazott, és a Karmelitában is járt.

Példátlant lépett Görögország az EU-ban: ennek a fiatalok nem fognak örülni

Példátlant lépett Görögország az EU-ban: ennek a fiatalok nem fognak örülni

A 16 éven aluliakra vonatkozó közösségi média tiltás október végétől lép életbe Görögországban.

Pusztító földrengés, több mint hatvanan haltak meg a Fülöp-szigeteken

Pusztító földrengés, több mint hatvanan haltak meg a Fülöp-szigeteken

A Fülöp-szigetek központi Cebu tartományában kedden este bekövetkezett 6,9-es magnitúdójú földrengés halálos áldozatainak száma elérte a 69-et, és több mint 150 sérültről érkeztek jelentések.

Megvan, kik dolgoznak majd Polt Péter alatt

Megvan, kik dolgoznak majd Polt Péter alatt

Határozatot hozott az Alkotmánybíróság teljes ülése az egyesbírók személyéről.

Pedofil támadásokra figyelmeztet az NMHH a közösségi médiában

Pedofil támadásokra figyelmeztet az NMHH a közösségi médiában

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (NMHH) által üzemeltett jogsegélyszolgálat, az Internet Hotline felhívja a figyelmet arra, hogy a közösségi médiában nyilvánosan elérhető, tini társkereső csoportokat gyakran használják az elkövetők behálózási célra, gyermekek szexuális célú megkörnyékezésére. A nyilvánosan elérhető, több ezer tagot számláló csoportokban számtalan olyan regisztrált felhasználó is van, aki még nem töltötte be a 13. életévét, sokan közülük 10 év alattiak.

Jó hír az autósoknak: most sem emelik a benzin árát

Jó hír az autósoknak: most sem emelik a benzin árát

Nem változnak a nagykereskedelmi árak október 1-től. 

Karácsony Gergely: kedvezményesen utazhatnak a bérletesek a reptéri járaton

Karácsony Gergely: kedvezményesen utazhatnak a bérletesek a reptéri járaton

Olcsóbban utazhatnak a bérlettel rendelkezők a repülőtéri járaton szerdától – közölte a főpolgármester a Facebook-oldalán.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168