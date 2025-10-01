Elutasította a Kúria a polgári engedetlenség miatt kirúgott kölcseys tanárok kérelmét

A Kúria szerdán meghozott ítéletében a kirúgott négy kölcseys tanár kérelmét elutasították, nekik perköltséget kell fizetniük, felülvizsgálatnak nincs helye – erre jutott a Kúria a szerdán meghozott ítéletében. Az ítélethirdetés alatt a hallgatóságból többen is felháborodva kimentek a teremből – számol be róla a Telex.

Törley Katalint, Sallai Katalint, Palya Tamást és Molnár Barbarát eredetileg azért bocsátotta el a Belső-Pesti Tankerületi Központ, mert többször is részt vettek a polgári engedetlenségben.

Kapcsolódó cikk Pedagógusnapra: még egyet rúgtak a kirúgott Kölcseys tanárokba Nem kímélik a volt Kölcseys tanárokat.

A bíró indoklásában azzal érvelt, hogy bár a bíróságok eltérően ítélték meg a kötelezettségszegés súlyát, a pedagógusok legalapvetőbb feladata a tanórák megtartása, ennek nem tettek eleget. A bíróság szerint a tanárok politikai véleményt nyilvánítottak. Azt mondták, a polgári engedetlenség nem jogi kategória, a munkavállalók a követeléseiknek a sztrájkjoggal tehetnek eleget, de ha más módon akarnak érvényt szerezni a véleményüknek, az munkajogi következményekkel jár.

A bíró szerint a munkaügyi pernek nem lehet tárgya az, hogy a tanárok jószándékúan akartak fellépni, a perben a munkajogi szabályok szerint, az irányadó jogszabáyok alapján kellett dönteni. A diszkriminációt és a joggal való visszaélést nem találták megalapozottnak.