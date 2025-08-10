6p
Gyomorforgató dolgok kerülhetnek elő az elveszett poggyászokból

László Éva Lilla
Sokak rémálma a végtelennek tűnő reptéri futószalag, amire csak nem akar kigördülni feladott bőröndjük. Mi a teendő, ha poggyászunk elveszett, esetleg megrongálódott? Mutatjuk. Ahogy azt is, mi mindent rejthetnek a senkinek sem kellő, hátrahagyott csomagok. 

Nyáron a megnövekedett reptéri utasforgalom miatt – a nagy számok törvénye alapján – több lehet az elkeveredett vagy elveszett poggyász, mint a kevésbé zsúfolt időszakokban. Nyilván senki sem szeretne gondosan összeválogatott ruhái és használati tárgyai nélkül nyaralni vagy ügyintézni, ám ha nyoma vész a feladott csomagnak, nem érdemes pánikba esni.

A Budapest Airport oldalán feltüntetett tájékoztató szerint ezerből kilencszáz poggyász gond nélkül, vagyis időben és a feladott állapotban érkezik meg a célállomásra. Száz elveszettnek hitt poggyászból átlagosan egy-kettő tűnik el végleg. Ami persze sovány vigasz, ha éppen a miénk az. Első körben viszont célszerű a legkézenfekvőbb megoldást számba venni: hogy poggyászunk tévedésből egy másik járattal egy másik úti cél felé tart.

Mi a teendő, ha kiderül, hogy csomagunk nem érkezett meg a járatunkkal?

A veszteséget haladéktalanul jelezzük az érkező tranzitban, az Elveszett és talált tárgyakkal (Lost and Found) foglalkozó pultnál, ahol jegyzőkönyvet vesznek fel az esetről. Fontos, hogy poggyászunk eltűnését – a felvett jegyzőkönyvet bemutatva – annak a légitársaságnak az ügyfélszolgálatán is bejelentsük, amelyikkel utaztunk. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha csomagunk a mi hibánkból tűnt el, mert például ottfelejtettük a gép fedélzetén. Az elveszett bőrönd beazonosítását nagyban megkönnyítheti, ha van benne egy adatainkat tartalmazó A4-es lap, ezért utazás előtt erre is szánjunk pár percet – tanácsolja a Budapest Airport.

Külön egység foglalkozik a reptereken az elveszett és talált tárgyakkal
Fotó: Depositphotos

Mikor és mennyi kártérítést fizetnek a légitársaságok? 

Kártérítési kérelem az elveszett, a késve érkezett, a megrongálódott és a hiányos tartalmú poggyászok után is beadható, a káresemény bejelentésétől számított hét napon belül (késedelmes poggyászkiadás esetén 21 napon belül) a minket utaztató légitársaságnál. Írásban.

Az elbírálás, az ügyintézés időtartama és a kártérítés összege viszont légitársaságonként változhat. Érdemes tudni, hogy utóbbi maximalizált: ahogy az EU tájékoztató oldalán, a Your Europe-on is olvasható, a felső határ jellemzően 1300 euró, vagyis nagyjából félmillió forint körül alakul. Éppen ezért a poggyászban szállított értékes dolgokra érdemes az utazást megelőzően azokra is kiterjedő utasbiztosítást kötni. 

Azt is jó tudni, hogy az elveszett és talált tárgyakkal a Budapest Airport területén az Excess Baggage Company foglalkozik. De amint arra a BA oldalán is felhívják a figyelmet, az utazás során elveszett poggyászokat nem ide küldik vissza.

Az elveszett tárgyak azonosítását és visszajuttatását segíti, ha regisztráljuk azokat a lostpropert.org oldalon. A megkerült holmik beazonosítása után a cég felveszi a kapcsolatot a bejelentővel, majd a megadott címre juttatja vissza azokat. A talált tárgyakat, amelyekért tulajdonosuk nem jelentkezik, csak három hónapig őrzik, ezért ha elmulasztottuk a bejelentést, érdemes bizonyos időközönként érdeklődni. 

Ne csak a reptéren, a járatot üzemeltető légitársaságnál is jelentsük be, ha poggyászunk utazás közben megsérült vagy eltűnt
Fotó: Depositphotos

Az eltűnt poggyászok lehetséges utóélete 

Meglehetősen drága és meglepően bizarr tételek is találhatók az elveszett poggyászok tartalmával kereskedő amerikai Unclaimed Baggage vállalat webshopjában. A hagyományosnak nem nevezhető használtholmi-kínálatba nemrégiben került be például egy acélból készült, automata Cartier férfi óra, ami akciósan 5300 dollárba kerül, és egy uniszex Rolex Oyster Perpetual is: utóbbiért valamivel több mint 3600 dollárt kérnek. De a tízdolláros Starbucks-bögrétől kezdve a bontott parfümökön és különféle ruházati cikkeken át egészen az apró elektronikai eszközökig gyakorlatilag mindenhez hozzá lehet itt jutni – már aki szereti a vásárlásnak e módját és nem kíváncsi a hozzá kerülő termékek előéletére. Az Unclaimed Baggage árul használt fehér Crocs papucsot 13 dollárért, Apple okosórát hatszázért, de férfi platina karikagyűrűt – 776 dollárért – és gyémánttal kirakott női fehérarany gyűrűt is 2157 dollárért. 

Az Unclaimed Baggage-t, ami honlapján “Amerika egyetlen elveszett poggyászokkal kereskedő cégeként” pozicionálta magát, egy harmadik generációs vállalkozó, Doyle Owens alapította. Kicsiben kezdte: a hetvenes évek elején az egyik közlekedési társaságnál hagyott csomagokat vásárolta fel, eladhatónak vélt tartalmukat pedig kártyaasztaloknál értékesítette.

A furcsa ötlet hamar családi vállalkozássá nőtte ki magát, és amikor Doyle 1978-ban szerződést kötött az Eastern Airlines légitársasággal a hátrahagyott csomagok átvételéről, már heti hat napon át zakatolt a biznisz. 

Minden van, kérdés, ki mit vesz meg jó szívvel 

A cég ügyfélköre és termékpalettája gyorsan bővült, amikor síelésből hátramaradt, gazdátlan sporteszközök értékesítésével is elkezdtek foglalkozni. Doyle fia és annak felesége 1995-ben megvette az üzletet, profiljuk azóta folyamatosan bővül: minden belföldi amerikai légitársasággal – és egyéb utazási, szállítási vállalattal – szerződést kötöttek. Weboldalukon – ahova több ezer termék kerül fel – és üzletükben kategóriánként hozzáférhetők az eredeti tulajdonosuk által hátrahagyott tárgyak, melyeket állapotuk, évjáratuk és becsült értékük alapján áraznak be. 

A poggyászok ürítése az évek során kellemes és kellemetlen meglepetéseket egyaránt tartogatott. A cég a valaha fellelt legbizarrabb dolgok közé sorolja azt a gyógyító botot, amire egy zsugorított emberi fejet húztak – ez a jelkép a mai napig szerves része számos, az Amazonas mentén élő törzs életének. De találtak már bőröndben sóban tárolt és szállított medvebőrt, i.e. 1500 környékéről származó egyiptomi halotti maszkot, sőt, élő csörgőkígyót is. 
 

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

