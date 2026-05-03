Emeli a tétet Trump, egyre jobban magára maradhat Európa

A korábban bejelentett ötezernél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Jóllehet Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábban ötezer katona kivonását említette, Trump Floridában, újságíróknak adott interjújában további „drasztikus csökkentésről” beszélt. Sean Parnell, az amerikai hadügyminisztérium szóvivője a hétvégén azt mondta, a csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre.

Amerikai hivatalos adatok szerint az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezer Németországban van, ez az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után. A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki.

Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár szombaton közleményt adtak ki, amelyben elítélték az iráni támadásokat a régió országaival szemben. Egyúttal kijelentették, hogy országaik nem vettek részt az Irán elleni támadásokban, de szoros kapcsolatban állnak az Egyesült Államokkal, Izraellel és a régióbeli partnereikkel.

A leghatározottabban elítéljük az iráni támadásokat a régió országai ellen. Iránnak tartózkodnia kell a válogatás nélküli katonai csapásoktól. A tárgyalások újrakezdését szorgalmazzuk, és sürgetjük az iráni vezetést, hogy keressen tárgyalásos megoldást. Végül az iráni népnek kell meghatároznia a saját jövőjét

-írták.

Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentést Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveleteket Irán ellen.

