Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára? Merre tart az állampapírpiac? Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Gyepet nem locsolnak, kizárólag a fiatal fák és a kiemelt növényfelületek kapnak vízutánpótlást – tették hozzá. Úgy fogalmaztak: így nem terhelik az ivóvízhálózatot, de a leginkább rászoruló növényeknek segítik átvészelni a rendkívüli időjárást.

Azt írták: az öntözéshez használt víz magas nitráttartalma miatt emberi fogyasztásra nem alkalmas, a növények számára azonban nem jelent problémát.

Veszprémben nem ivóvízzel, hanem emberi fogyasztásra nem alkalmas forrásvízzel öntözik a fiatal fákat és a növényágyásokat – közölte a Veszprémi Közszolgáltató Zrt. hétfőn Facebook-oldalon.

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