1p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Közérdekű Energiatakarékosság Klímaváltozás

Energiatakarékosság – Veszprémben forrásvízzel öntöznek

mfor.hu

A leginkább rászoruló növényeknek így segítik átvészelni a rendkívüli időjárást.

Veszprémben nem ivóvízzel, hanem emberi fogyasztásra nem alkalmas forrásvízzel öntözik a fiatal fákat és a növényágyásokat – közölte a Veszprémi Közszolgáltató Zrt. hétfőn Facebook-oldalon.

Azt írták: az öntözéshez használt víz magas nitráttartalma miatt emberi fogyasztásra nem alkalmas, a növények számára azonban nem jelent problémát.

Gyepet nem locsolnak, kizárólag a fiatal fák és a kiemelt növényfelületek kapnak vízutánpótlást – tették hozzá. Úgy fogalmaztak: így nem terhelik az ivóvízhálózatot, de a leginkább rászoruló növényeknek segítik átvészelni a rendkívüli időjárást.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kaposvár is lépett a vízellátás biztonságának növeléséért

Kaposvár is lépett a vízellátás biztonságának növeléséért

Készülni kell a bajra – jelentette ki Szita Károly polgármester. 

Debreceni Nagytemplom

Vízkorlátozást vezettek be Debrecenben

Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki a Debreceni Vízmű Zrt. javaslatára a város önkormányzata. Az intézkedést a zavartalan ivóvízszolgáltatás érdekében hozta meg a város.

Városi reklámfény

A digitális reklámfelületek sem világítanak majd

Mátóll esti csúcsidőben lekapcsolja, napközben minimálisra veszi digitális reklámfelületei világítását a Magyar Reklámszövetség, amelynek közterületi reklám tagozata csatlakozásra kér minden magyarországi szereplőt.

könyvalakú személyi igazolvány

Történelemmé válik a könyvalakú személyi igazolvány

Ma lejárnak a 2000. január 1. előtt kiállított, könyvformátumú személyazonosító igazolványok.

Öveket becsatolni! – 3 napig 42 fok is lehet

Öveket becsatolni! – 3 napig 42 fok is lehet

Ma még napos idő várható általában kevés gomolyfelhővel, de az Északi-középhegyég térségében és a középső országrészben néhol magasabbra törhetnek a gomolyfelhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat.

Megszólalt a minisztérium: bőven van mit inni

Megszólalt a minisztérium: bőven van mit inni

Nyilatkozatot adott ki a szaktárca illetékese az extrém helyzetben az ivóvízellátásról.

Magyar Péter újabb bejelentése az áramhiányról: hatalmas spórolásba kezdett az ország

Magyar Péter újabb bejelentése az áramhiányról: hatalmas spórolásba kezdett az ország

Vannak biztató fejlemények, de minden eddiginél keményebb napok jönnek az enregiakrízisben a kormányfő szerint.

Válságos időkben Magyarország – ezt kell tenni Forsthoffer Ágnes szerint

Rendkívüli időkben intézett beszédet minden magyarhoz.

Súlyos a helyzet: már a kapcsolási rendet érintő módosítások is készen állnak

Súlyos a helyzet: már a kapcsolási rendet érintő módosítások is készen állnak

Aki nem engedelmeskedik, azt egyszerűen levágják az elektromos hálózatról az ipari szereplők közül.

Elkerülhetetlenné vált: itt a teljes leállás ideje Pakson Magyar Péter szerint

Elkerülhetetlenné vált: itt a teljes leállás ideje Pakson Magyar Péter szerint

44 éve nem volt példa ilyenre, de vasárnap megtörténik.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG