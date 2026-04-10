Ennyi pénz áramlott az Orbán-kormány 16 éve alatt a felcsúti fociba

Felkerült a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia honlapjára az NB I-es csapat mögött álló kft. és az alapítvány 2025-ről szóló éves beszámolója.

A hazai első osztályban szereplő csapat mögött álló Puskás FC Kft.-nek 2025-ben 6,5 milliárd forintnyi bevétele lett, ami közel 1,3 milliárddal több a 2024-esnél. Emellé még elkönyveltek 576 millió forint egyéb árbevételt, ami csak 40 millióval haladja meg az egy évvel korábbit – számol be róla a 444.hu.

Az 7,1 milliárd forintos összbevétel NB I-es szinten kimagaslónak nevezhető, ennél nagyobb költségvetésből ugyanis csak a Fradi tud gazdálkodni (bár a klub még nem tette közzé a tavalyi beszámolóját), és meglepetésre a második helyre feljött a jelenleg épp kiesőhelyen álló Diósgyőr, 7,7 milliárdos pénzügyi kerettel.

Tavaly átlagosan 90-en dolgoztak a kft.-nek, ami azt jelenti, hogy az átlagos havi bruttó bér Felcsúton 3,7 millió forint volt. Ebben nemcsak a focisták, hanem az egyéb alkalmazottak is benne vannak.

Végeredményben a felcsúti focicsapat a 2024-es mintát másolta le tavaly is, vagyis amennyi pénz befolyt a kasszába, azt szinte teljes egészében elköltötték. A cég a 7,7 milliárdos bevételből mindössze 86 millió forintos nyereséget tudott összehozni. A korábbi években azért nem egyszer zártak árbevétel-arányosan ennél jóval nagyobb profittal.

Alapítvány: csökkent a bevétel és a profit

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnál (FUNA) sem panaszkodhattak túlzottan a bevételeket illetően. Ugyan az előző évhez képest tavaly némiképp csökkent a befolyt össze, 8,9 milliárdról 8,2 milliárdra, az összeg a hazai foci szintjén szintén kimagasló. Ám ahogy a kft. esetében, úgy itt sem derül ki az, hogy miből jött össze ez a bevétel.

2011 óta a Puskás FC Kft.-hez és az alapítványhoz összesen 158,9 milliárd forint áramlott. Ez éves átlagban 15,8 milliárdot jelent.

A 444 néhány összehasonlítást is tesz az összeggel kapcsolatban:

  • idén az állam hasonló összeggel támogatja az Magyar Labdarúgó Szövetség feladatait (16,2 milliárd forint),
  • alig kevesebb, mint amennyit az állam biztosít az ingyenes tankönyvellátásra (19 milliárd),
  • kicsivel több pénzből működik a Központi Statisztikai Hivatal (17,6 milliárd),
  • csak kicsivel többet szán a kormány egyedi készítésű gyógyászati segédeszközök támogatására (16,9 milliárd),
  • és ennél is kevesebbet költenek otthoni szakápolásra (12,8 milliárd).

Az alapítványnál tavaly 127 volt az átlagos dolgozói létszám, a fizetésükre pedig 1,7 milliárd forintot költöttek el, vagyis átlagosan havi bruttó 1,1 millió forint a bér.

