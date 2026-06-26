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Ennyibe kerül, ha egész nap megy a klíma

mfor.hu

A júniusi hőhullám hatására rövid idő alatt többszörösére nőtt a klímák használata Magyarországon. A Daikin adatai szerint az okosklímák napi energiaigénye kánikula idején megközelítheti a 3 kWh-t, ami akár 200 forintos napi költséget is jelenthet.

A későn érkező, de gyorsan felerősödő nyári hőség látványosan megváltoztatta a magyar háztartások klímahasználati szokásait. A Daikin klímákat és hőszivattyúkat vezérlő Onecta alkalmazása anonim, aggregált adatai szerint június 19-étől mindössze 48 óra alatt megduplázódott a hűtési üzemmódot használó otthonok aránya, miközben a külső hőmérséklet 26,7 °C fölé emelkedett.

A hónap elején még nagyjából 11 százalékos hűtési arány a június közepi kánikula hatására meredeken emelkedett: június 24-re már az alkalmazáshoz kapcsolt otthonok 58 százaléka használta hűtésre a készülékét. A legnagyobb ugrás mindössze néhány nap alatt következett be, ami jól mutatja, hogy a hűtési igény ma már nem fokozatosan, hanem hirtelen jelenik meg.

A használati szokások változásával párhuzamosan az okosvezérlési funkciók is látványos növekedést mutattak. Az alkalmazáson keresztüli időzítés és távvezérlés használata négy nap alatt kilencszeresére nőtt, ami arra utal, hogy a felhasználók egyre tudatosabban próbálják optimalizálni otthonuk hőmérsékletét és energiafelhasználását.

Egy nap klímahasználat: 61–116 forinttól a kánikulai csúcsig

Az Onecta app adatai alapján egy hűtött otthon átlagos napi energiaigénye június 1–24. között 1,65 kWh volt, ami a Daikin számításai szerint az MVM A1 tarifa alapján nagyjából 61–116 forintos napi költséget jelenthetett.

A kánikulai napokon azonban a fogyasztás érezhetően megugrott: a hűtés átlagos napi energiaigénye elérte a 3 kWh-t is, ami 105–200 forintos napi költségtartományt eredményezett. A pontos fogyasztás ugyanakkor jelentősen függ a lakás méretétől, szigetelésétől, tájolásától, a beállított hőmérséklettől és a készülékek számától.

A hőhullám nemcsak a klímák bekapcsolását, hanem az alkalmazás aktív használatát is felerősítette. A napi aktív felhasználók száma három nap alatt közel megduplázódott, és 10 százalékkal magasabb szintet ért el, mint a 2025-ös év csúcsa.

Az Onecta alkalmazásban a Schedule, vagyis az időzítés funkció használata négy nap alatt közel kilencszeresére nőtt, míg a Powerful, azaz intenzív üzemmód igénybevétele is több mint duplájára emelkedett.

A Daikin szerint az inverteres hőszivattyús klímák nyári energiafelhasználása jelentősen alacsonyabb a téli fűtési megtakarításokhoz képest. Egy átlagos, gázzal fűtött lakás éves szinten akár több százezer forintos költséggel is működhet, míg hőszivattyús rendszerrel ez jelentősen csökkenthető.

A vállalat hangsúlyozza: a nyári hűtés költsége jellemzően töredéke a fosszilis energiahordozók fűtési költségeinek, így a klímák négyévszakos használata összességében kedvezőbb gazdasági és energetikai mérleget eredményezhet.

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