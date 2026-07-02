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Ennyiért lehet bubizni Budapesten – itt van a díjszabás

mfor.hu

Így alakulnak a költségek.

A Mol Bubi 3.0 klasszikus kerékpárjai havonta 2500 forinttól, az elektromos rásegítésű biciklijei pedig 3500 forinttól lesznek elérhetőek, ez utóbbiból 800 áll majd rendelkezésre a megújult fővárosi közbringa-rendszerben – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Közleményük szerint a csütörtökön indult, várhatóan július közepéig tartó tesztidőszakot követően a klasszikus kerékpárokra havi 2500 forintért lehet majd bérletet vásárolni, amiért az ügyfelek utazásonként 30 perc díjmentes használatot kapnak, feloldási díj nélkül vehetik igénybe a szolgáltatást, és akár két kerékpárt is bérelhetnek egyidejűleg.

Az elektromos rásegítésű Mol Bubi kerékpárok havi díja 3500 forint lesz, amelyért cserébe a klasszikus Mol Bubi kerékpárokat is lehet használni, nem lesz feloldási díj, valamint kedvező, 60 forintos percdíjért lehet majd használni az elektromos rásegítésű kerékpárokat – írták.

Az éles indulást követően a BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát, a kezdeti időszak után összesen 3300 (ebből 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű) biciklit biztosít, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd – olvasható.

 

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