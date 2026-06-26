Enyhén javult a demográfiai helyzet, de tovább fogy a társadalom

Karácsony Gergely: türelmesnek kell lennünk a Tisza-kormánnyal

Nagyon nagyok az önkormányzati világ elvárásai a Tisza-kormánnyal szemben, azonban türelmesnek kell lenni és kerülni kell az „ultimátum típusú” megszólalásokat – mondta el Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Klasszis Podcast legújabb epizódjában. Hozzátette: ha a kabinet kinevezi majd az új, önkormányzatokért felelős államtitkárt, akkor indulhatnak el az érdemi egyeztetések. Szerinte hosszabb távon szükség van egy Budapest-törvényre, aminek a normaszövege az év vége felé készülhet el.