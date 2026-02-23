Most érkezett: stabil az állapota, kórházban ápolják a magyar bíborost

A hívek az egyik budapesti, vasárnap esti szentmisén kaptak friss információkat Erdő Péter bíboros állapotáról. A facebookon is elérhető hírek alapján Eredics Gergő, az érsek titkára, szertartója a Belvárosi Ferences-templomban így számolt be a bíboros atya állapotáról:



„...Erdő Péter bíboros atya műtéti beavatkozáson esett át, és jelenleg is kórházban ápolják. Bíboros atya állapota stabil, szépen erősödik, és hálás mindazért a szeretetért, imádságért és aggódó figyelemért, amelyet az elmúlt napokban tapasztalt. Amikor az ágya mellett ülve felolvastam számára a neki írt kedves, személyes üzeneteket, nagyon meghatódott. Mai napon hosszan beszélgettem vele. Számomra is nagyon megerősítő példa, amilyen hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait. Minden szenvedését továbbra is felajálja papi hivatásokért...”

Erdő Péter egészségügyi ghelyzetéről múlt hét végén érkezett először aggasztó információ. Ezek arról szóltak, hogy műtétet kell végrehajtani a magyar katolikus egyház vezetőjén: