Érkezik az amerikai alelnök és vele a közlekedési Armageddon a fővárosba: itt vannak a részletek

Az amerikai alelnök látogatása miatt változik a főváros forgalmi rendje április 7-én, kedden délelőtt és délután, illetve április 8-án, szerdán délelőtt delegáció érkezése miatt, a korlátozások a tömegközlekedést is érintik – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfő délutáni tájékoztatásában az MTI-vel.

 

A közleményben felhívták a figyelmet, hogy az említett időszakban a főváros számos pontján – többek között a repülőtér környékén, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, a Budai Várban, illetve a belváros különböző részein – több alkalommal kell lezárásokra, forgalomkorlátozásra számítani. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében április 7-én, kedden várhatóan 10 és 11 óra, valamint 8-án, szerdán 11 és 12 óra között 25-40 perces forgalomkorlátozásra kell készülni. A BKK kéri, hogy akinek a repülőgépe ebben az időszakban indul, lényegesen korábban induljon el otthonról.

A 100E és a 200E autóbuszokat a korlátozások ideje alatt a repülőtér környékén akár 40 percre is megállíthatják, ebben az időszakban sem busszal, sem egyéb járművel nem lehet megközelíteni a repteret – jelezték.

Április 7-én, kedden a délelőtti órákban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez vezető utakat több alkalommal kb. 15-30 perces időszakokra lezárják. A delegáció útvonalán 10:30-tól az M4-es autóút-M0-ás autóút-M3-as autópálya-Kacsóh Pongrác út-Kós Károly sétány-Hősök tere-Andrássy út útvonalon kb. 30-40 percre szakaszos és időszakos lezárások várhatók. 11 órától 11:45-ig 30-40 perces szakaszos és időszakos lezárások várhatók az Andrássy út-Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-József Attila utca-Széchenyi István tér-Lánchíd-Clark Ádám tér-Lánchíd utca-Apród utca-Attila út-Palota út-Dísz tér útvonalon. 14 és 15 óra között szintén lezárásokra kell számítani a Budai Vár-Palota út-Dózsa György tér-Attila út-Szarvas tér-Lánchíd utca-Lánchíd-József Attila utca-Andrássy út-Dózsa György út-Kerepesi út útvonalon.

16 és 17 óra között a Kerepesi út-Dózsa György út-Andrássy út-Lánchíd-Lánchíd utca-Hegyalja út-Jagelló út-Apor Vilmos tér-Stromfeld Aurél út-Orbánhegyi út-Szent Orbán tér-Istenhegyi út-Béla király út-Zugligeti útvonalon várhatók lezárások. Április 8-án, szerdán 9:45 és 10:30 között korlátozásokra kell számítani a Zugligeti út-Béla király út-Istenhegyi út-Szent Orbán tér-Orbánhegyi út-Stromfeld Aurél út-Apor Vilmos tér-Jagelló út-Hegyalja út-BAH csomópont-Budaörsi út-Villányi út útvonalon, valamint 11 órától 11:45-ig a Villányi út-Budaörsi út-BAH csomópont-Hegyalja út-Lánchíd utca-Clark Ádám tér-Lánchíd-Széchenyi István tér-József Attila utca-Deák Ferenc tér-Andrássy út-Hősök tere-Kós Károly sétány-Kacsóh Pongrác út-M3-as autópálya-M0-ás autóút-M4-es autóúton a reptér felé.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a várható lezárások, korlátozások a BKK járatait is érintik, ezért hosszabb időt kell szánni a közlekedésre, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni.

A zárások idején a korlátozásokkal érintett útvonalakon közlekedő közösségi közlekedési járművek terelve járnak. A BKK arra kéri a fővárosban közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési információkról a BKK Info oldalon. Az Andrássy út többszöri lezárásakor az M1-es metrót is leállítják. A BKK elsősorban az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók igénybevételét ajánlja. A budavári zárások idején, április 7-én, várhatóan 8 óra és 15 óra 30 között a 16-os és a 216-os autóbusz nem közlekedik; a 16A és a 116-os autóbuszok rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér, illetve a Fény utcai piac és a Szentháromság tér között közlekednek; a Budavári Sikló kedden nem üzemel.

A Zugligeti úti zárások idején, április 7-én, várhatóan 14 órától április 8-án szerdán 15 óráig a 291-es autóbusz rövidített útvonalon, a Nyugati pályaudvar és a Kuruclesi út megállóhely között közlekedik, a Zugligeti Libegőt nem érinti. A Ferenciek tere zárásakor április 7-én, várhatóan 15 órától 20 óráig a 15-ös autóbusz rövidített útvonalon, a Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között közlekedik. 

Az érintett területeken április 7-én és 8-án a kijelölt taxiállomások nem működnek. Arról, hogy hol tilos megállni április 6-án 6 órától április 8-án 24 óráig az I., V., VI., VII., XI., XII., XIV. és XV. kerületben, a rendőrség oldalán tájékozódhatnak az autósok.

Azok, akik az érintett terület „megállni tilos” jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek.

(MTI)

 

Orbán Viktor: Fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat

Orbán Viktor: Fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat

Európában a helyzet kritikus, súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben  – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Annyian jelentkeztek át az április 12-i választásokra, hogy az plusz munkát adhat a szavazókörökben

Annyian jelentkeztek át az április 12-i választásokra, hogy az pluszmunkát adhat a szavazókörökben

Azokban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörökben, ahol a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1500-at, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb jövő kedden dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre bontja.

Ma sem maradunk lehallgatási ügy nélkül, a kormány és a Tisza is reagált

Ma sem maradunk lehallgatási ügy nélkül, a kormány és a Tisza is reagált

Egy egykor a Tisza Párthoz közel álló magyar üzletembert, F-et hosszabb ideig lehallgatta az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) – írta meg a 444.hu. A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint a portál hamis tartalommal jelentette meg a cikkét.

Autósok figyelem: jön JD Vance, ha rossz helyen parkol, elviszik a gépkocsit

Autósok figyelem: jön JD Vance, ha rossz helyen parkol, elviszik a gépkocsit

Az amerikai alelnök látogatása miatt április 6. és 8. között megváltozik a forgalmi rend Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a police.hu oldalon.  

Örülhetnek a bérletesek: húsvéti ajándékot kaptak a MÁV-tól

Örülhetnek a bérletesek: húsvéti ajándékot kaptak a MÁV-tól

De nem mindenkinek jár a kedvezmény. 

Melyik nagykövetségen fognak a legtöbben szavazni? Sokkal többen állhatnak sorba, mint négy éve

Melyik nagykövetségen fognak a legtöbben szavazni? Sokkal többen állhatnak sorba, mint négy éve

De még van néhány óra a jelentkezésre.

Ketyeg az idő: már csak holnapig lehet a külföldön szavazóknak regisztrálni

Csütörtök délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe vételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást a választási eljárásról szóló törvény szerint az országgyűlési választásra.

Plakátmentesítik a budapesti hidakat

A Budapest Közút eltávolítja a hidak szerkezeti elemeire kihelyezett választási plakátokat – közölte a társaság szerdán az MTI-vel.

Itt a lista: kiderült, mi miatt aggódnak leginkább a magyarok

Itt a lista: kiderült, mi miatt aggódnak leginkább a magyarok

Magyarország gazdasági, politikai helyzete miatt aggódnak leginkább a magyarok. A nemzetközi politikai bizonytalanság, beleértve a háborús konfliktusokat is, a legfontosabb problémák között szerepel – derül ki az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) által készíttetett új, országos reprezentatív kutatásból.

Az orosz külügyi szóvivő örül a kiszivárgott beszélgetésnek Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között

Az orosz külügyi szóvivő örül a kiszivárgott beszélgetésnek Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között

Moszkva is reagált az ominózus telefonbeszélgetésre.

