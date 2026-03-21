Érkeznek a gázszámlák, itt van, mire kell számítani a feltorlódás miatt

Orbán Viktor még január 21-én jelentette be, hogy a rendkívüli hideg miatt rezsistopot vezet be a kormány, amelynek értéke a januári átlagos túlfogyasztás mértékével megegyező 30 százalékos mennyiségi kedvezmény lesz. Az MVM-nél a bejelentés felborította a számlázási gyakorlatot a 24.hu cikke szerint, és még aznap fel is függesztették a számlázást, hogy kidolgozzák a rezsistop technikai-informatikai hátterét.

A portál utánajárt annak, hogy mi a helyzet a feltorlódott számlákkal, mire számíthatnak a fogyasztók. Mint írták, az MVM február 25-i, rezsistop-menetrendes posztjában volt egy félmondat, miszerint előfordul, hogy a számlák torlódnak, ezért arra kérték a fogyasztókat, hogy különítsék el a várható összeget.

A 24.hu azon kérdésére nem válaszolt az MVM, hogy kikapcsolják-e a gázt annál, akinek nehézséget okoz a feltorlódott számlák, viszont a vállalat válaszából fontos információk derültek ki arról, hogy mire számíthatnak a fogyasztók.

Márciusban csak egy számla érkezik

A cikk szerint válaszában az MVM is kitért rá, hogy a januári rezsistop bejelentését követően – akkor még a részletszabályok ismeretének hiányában – arról döntött, hogy ideiglenesen felfüggeszti a számlák kiküldését. Mint írták, a jogszabályban rögzített kedvezmény elszámolása érdekében szükségessé vált a kedvezménykiosztási eljárásrend kidolgozása, illetve a januári fogyasztást elszámoló, a támogatást is tartalmazó számlák kiállításához komplex rendszerfejlesztésre volt szükség, amelynek tesztelése és bevezetése időt vett igénybe. Hozzátették, a fejlesztés sikeresen megtörtént, így a diktáláson alapuló elszámolószámlák március 21-től érkeznek az ügyfelekhez.

Az MVM hangsúlyozta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ügyfeleik mielőbb megkapják a kedvezményt is tartalmazó számlákat. Kiderült még, hogy azon ügyfelek részére, akik január 21-ét követően diktáltak, a januári kedvezmény érvényesítése két számlában fog megtörténni, a többi esetben várhatóan egy számlában jelenik meg a kedvezmény.

A cikk szerint az MVM elismerte, hogy az ügyfeleiknek több számla kiegyenlítése az érvényesített kedvezmény mellett is megterhelő lehet, emiatt az elmaradt gázszámlák nem egyszerre érkeznek, vagyis márciusban csak egy számlát kapnak az ügyfelek.

Azt nem részletezték, hogy a többi elmaradt számla mikor érkezik, arra viszont kitértek, hogyha a számlák kiegyenlítése nehézséget jelent valakinek, akkor az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. lehetőséget biztosít kamatmentes részletfizetésre – derült ki.

A 24.hu összesítése szerint így a rezsistopos számlák esetében az szűrhető le, hogy