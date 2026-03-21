3p

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Közérdekű Közművek, rezsi

Érkeznek a gázszámlák, itt van, mire kell számítani a feltorlódás miatt

mfor.hu

Nem jön márciusban egynél több számla.

Orbán Viktor még január 21-én jelentette be, hogy a rendkívüli hideg miatt rezsistopot vezet be a kormány, amelynek értéke a januári átlagos túlfogyasztás mértékével megegyező 30 százalékos mennyiségi kedvezmény lesz. Az MVM-nél a bejelentés felborította a számlázási gyakorlatot a 24.hu cikke szerint, és még aznap fel is függesztették a számlázást, hogy kidolgozzák a rezsistop technikai-informatikai hátterét.

A portál utánajárt annak, hogy mi a helyzet a feltorlódott számlákkal, mire számíthatnak a fogyasztók. Mint írták, az MVM február 25-i, rezsistop-menetrendes posztjában volt egy félmondat, miszerint előfordul, hogy a számlák torlódnak, ezért arra kérték a fogyasztókat, hogy különítsék el a várható összeget.

A 24.hu azon kérdésére nem válaszolt az MVM, hogy kikapcsolják-e a gázt annál, akinek nehézséget okoz a feltorlódott számlák, viszont a vállalat válaszából fontos információk derültek ki arról, hogy mire számíthatnak a fogyasztók.

Márciusban csak egy számla érkezik

A cikk szerint válaszában az MVM is kitért rá, hogy a januári rezsistop bejelentését követően – akkor még a részletszabályok ismeretének hiányában – arról döntött, hogy ideiglenesen felfüggeszti a számlák kiküldését. Mint írták, a jogszabályban rögzített kedvezmény elszámolása érdekében szükségessé vált a kedvezménykiosztási eljárásrend kidolgozása, illetve a januári fogyasztást elszámoló, a támogatást is tartalmazó számlák kiállításához komplex rendszerfejlesztésre volt szükség, amelynek tesztelése és bevezetése időt vett igénybe. Hozzátették, a fejlesztés sikeresen megtörtént, így a diktáláson alapuló elszámolószámlák március 21-től érkeznek az ügyfelekhez.

Az MVM hangsúlyozta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ügyfeleik mielőbb megkapják a kedvezményt is tartalmazó számlákat. Kiderült még, hogy azon ügyfelek részére, akik január 21-ét követően diktáltak, a januári kedvezmény érvényesítése két számlában fog megtörténni, a többi esetben várhatóan egy számlában jelenik meg a kedvezmény.

A cikk szerint az MVM elismerte, hogy az ügyfeleiknek több számla kiegyenlítése az érvényesített kedvezmény mellett is megterhelő lehet, emiatt az elmaradt gázszámlák nem egyszerre érkeznek, vagyis márciusban csak egy számlát kapnak az ügyfelek.

Azt nem részletezték, hogy a többi elmaradt számla mikor érkezik, arra viszont kitértek, hogyha a számlák kiegyenlítése nehézséget jelent valakinek, akkor az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. lehetőséget biztosít kamatmentes részletfizetésre – derült ki.

A 24.hu összesítése szerint így a rezsistopos számlák esetében az szűrhető le, hogy

  • az elmaradt számlák nem egyszerre fognak megérkezni,
  • márciusban csak egy számla érkezik,
  • azt nem tudni egyelőre, hogy a többi számlát pontosan mikor küldik ki – ha márciusban nem, akkor feltehetőleg áprilisban,
  • viszont lehet részletfizetést kérni.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Új buszok érkeztek a Volánhoz, és lesz még folytatás

Idén még 200 másik követi.

Erre ma ne nagyon járjon Budapesten: feltételezett világháborús bomba miatt lesznek lezárások

Feltételezett világháborús bombát találtak a budapesti Infoparknál, a tűzszerészművelet idejére csütörtök délután lezárják a területet – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel.

A szokásosnál korábban érkezik a nyugdíj a választás hónapjában

Az ok a naptárban és a hétvégében keresendő.

Kiskorú megalázása miatt kapott bírságot a TV2, de Balázsékat is nagyon megszórta a Médiatanács

Több mint 22 millió forint megfizetésére kötelezte a Radio Plus Kft.-t a „Balázsék” adásai miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület a „Megasztár” egyik adását is jogsértőnek találta, valamint egy rádiós médiaszolgáltatóval szemben is eljárást indított.

Félmillió embert figyelmeztet a NAV, hogy idén ne felejtsék el kiegészíteni az adóbevallást

Évente félmillióan felejtenek el nyilatkozni a munkáltatójuknak az adókedvezményükről. Ettől az összegtől természetesen nem esnek el az érintettek, azonban ahhoz, hogy megkapják a visszajáró összeget, az adóbevallási tervezetet ki kell egészíteniük.

Máris érkezett egy közvélemény-kutatás a március 15-i ünnepségek után

Egy százalékpontos növekedést mért a kormányközeli Nézőpont Intézet a Fidesz támogatottságában a listás eredményeket figyelve. A 21 Kutatóközpont szerint stabilan vezet a Tisza.

MNB-székház: elképesztő pénzszórásra derült fény

Majdnem a duplájába került a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Szabadság téri székházának felújítása, mint amennyit eredetileg terveztek. A részletes költséglista alapján bőven akadtak egészen extrém tételek is.

Ezt a mazsolát meg ne egye

A PACO mazsolával van a baj.

Hiánycikk lett a gázpalack?

Pánikvásárlásba kezdtek a magyarok.

Elhunyt a hazai sportriporterek doyenje

Dávid Sándort 90. évében érte a halál.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG