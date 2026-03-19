Erre ma ne nagyon járjon Budapesten: feltételezett világháborús bomba miatt lesznek lezárások

Szerda reggel érkezett bejelentés a rendőrségtől, hogy építkezési munkák közben valószínűleg világháborús robbanószerkezetet találtak a XI. kerületi Infopark mellett. Egy nagy földhalomból került felszínre a feltételezett bomba az építkezés területén. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére, csütörtökön 14 órától közel 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.

A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútjának közel 250 méteres, illetve az Infopark sétány közel 100 méteres szakaszát. Kiürítik továbbá az ELTE Lágymányosi Campus – Déli tömb nyugati részét, a BME I épületét, az MBH Bank épületét és a Lufthansa Systems Hungária épületét.