Erre senki se számított: tízből kilenc palackot visszaváltottak a magyarok

A MOHU REpont visszaváltási rendszerében több mint 3 milliárd italcsomagolást váltottunk vissza Magyarországon 2025-ben, ami a piacra dobott italcsomagolások csaknem 90 százaléka. A visszaváltópontok száma is jelentősen bővült, és az egy főre jutó visszaváltott palackok száma is nőtt az előző évhez képest. A REpontokon visszaváltott palackok hulladéka újra lesz hasznosítva, így megvalósul a körforgás. 2025-ben már megjelentek a boltokban az első olyan palackok is, amelyek alapanyaga a REpont automatákban visszaváltott palackokból készült. 

2025-ben több mint 3 milliárd italcsomagolást váltottunk vissza, a rendszer indulása óta így már több mint 4 milliárd darabot. A MOHU REpont rendszerének bevezetése előtt ezeknek az italcsomagolásnak csupán töredéke lett újrahasznosítva, a nagy részük a kommunális kukába, rosszabb esetben a patakpartra került. A REpont rendszernek köszönhetően azonban ezek a palackok visszakerülnek a körforgásba, és újra palack lesz belőlük.  2025-ben pedig már azokkal a palackokkal is találkozhattunk, amelyeket a REpont automatákból nyert alapanyagból készítettek. Ezek a könnyen felismerhető, sötétebb fényű, újrahasznosított palackok. 

2025-re a visszaváltási arány 88,8 százalékra nőtt Magyarországon, vagyis sokkal gyorsabb a rendszer felfutása a vártnál, hiszen az EU 2027-re írta elő a 90 százalékot. 

„Ez egy igazi környezetvédelmi siker. Évente több milliárd palack, doboz és üveg hulladékától mentesítjük a környezetet. Az értékes alapanyag pedig a REpont rendszernek köszönhetően megszámolva, rendszerezve, készen áll az újrahasznosításra.” – mondta Bozóki Csaba, a MOHU Intézményi Hulladékmenedzsment Igazgatója. 

Az adatok jól mutatják, hogy jellemzően a nyári kánikulában vagy nagyobb ünnepekkor fogyasztjuk a legtöbb italt, és a nyaralóhelyeken, a fővárosban, illetve a nagyobb városokban visszük vissza a legtöbb palackot. Egy fogyasztó átlagosan egy tranzakcióban 23 darab palackot váltott vissza az automatáknál, amely a 2024-es átlaghoz képest 5 darabbal növekedett. Az egy főre jutó, éves visszaváltott palackok átlaga 310 darabra emelkedett, ami jelentős növekedés a 2024-es 101 darabhoz képest. A legmagasabb értékeket Somogy, Pest és Jász‑Nagykun‑Szolnok vármegyék érték el, de számos térség, köztük Komárom-Esztergom, Veszprém, Szabolcs‑Szatmár‑Bereg, Fejér, Hajdú‑Bihar, Heves vármegye és Budapest is az országos átlag fölött teljesített.  

A 2025-ben visszaváltott műanyag palackok száma meghaladta az 1,5 milliárdot, a fém elérte az 1,3 milliárdot, az üveg pedig több mint 200 millió darabot tett ki. A visszaváltási aktivitás a nyári hónapokban volt a legerősebb, különösen júliusban és augusztusban, és február bizonyult az év legcsendesebb időszakának. A visszaváltópontok száma közel 20 százalékkal bővült, így már mintegy 5 200 helyszínen lehet visszaváltani országszerte.   

A rendszerben 2025 végére 32 700 beregisztrált, visszaváltható termék szerepelt, összesen 934 vállalat kínálatából. A regisztrált termékek 92 százaléka egyutas italcsomagolás, míg 8 százaléka többutas, azaz újratölthető palack.  

2025 legforgalmasabb automatás REpontja egy maglódi hipermarketben működött, míg a legaktívabb kézi REpont Szabolcs‑Szatmár‑Bereg vármegyében található. A legtöbb palackot visszaváltó gép egy budapesti üzletben üzemelt, és 3 371 379 darabot vett vissza egyetlen év alatt.   

A legmozgalmasabb nap június 10-én, pünkösdhétfő utáni kedden volt, amikor egyetlen nap alatt, több mint 15 millió palack került vissza a rendszerbe.  

 

