Érzékenyen reagált az MVM a rendkívüli hidegre

Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Czepek Gábor a közösségi oldalára kedden feltöltött bejegyzésében a rendkívüli hideggel indokolta az intézkedést – számolt be róla az MTI.

A minisztérium emiatt kérte kedden az energiavállalatot arra, hogy hosszabbítsa meg a kedden lejáró kikapcsolási moratóriumot – tette hozzá.

Nem kell lecsavarni

Fotó: DepositPhotos.com

Az államtitkár közölte, hogy a szükséges jogi lépéseket megtették, így január végéig annak is biztosítják az ellátást, akinek jelentős tartozása van. A cél, hogy a hidegből mindenki biztonságos és fűtött otthonokba érkezzen haza – fogalmazott.