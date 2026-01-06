1p
Közérdekű MVM

Érzékenyen reagált az MVM a rendkívüli hidegre

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) felkérésére az MVM januárban sehol nem kapcsolja ki a lakosági áram- és gázszolgáltatást.

Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Czepek Gábor a közösségi oldalára kedden feltöltött bejegyzésében a rendkívüli hideggel indokolta az intézkedést – számolt be róla az MTI.

A minisztérium emiatt kérte kedden az energiavállalatot arra, hogy hosszabbítsa meg a kedden lejáró kikapcsolási moratóriumot – tette hozzá.

Nem kell lecsavarni
Fotó: DepositPhotos.com

Az államtitkár közölte, hogy a szükséges jogi lépéseket megtették, így január végéig annak is biztosítják az ellátást, akinek jelentős tartozása van. A cél, hogy a hidegből mindenki biztonságos és fűtött otthonokba érkezzen haza – fogalmazott.

Terézvárosban eljött a leragasztás ideje az Airbnbzőkre

Hatályba lépett a népszavazás eredményeként bevezetett tiltás a hatodik kerületben.

13 csecsemőtápszert hívott vissza a Nestlé

Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt a Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszereket hívott vissza, miután az önellenőrzéskor végzett vizsgálat Bacillus cereus baktérium cereulide toxin jelenlétét mutatta ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden az MTI-vel.

Elhunyt Tarr Béla

Elhunyt a 70 éves magyar rendező ikon. 

Több mint 400 járatot törölt az amszterdami repülőtér, budapesti járatok is érintettek

A napok óta tartó havazás, fagy és a jeges záporok miatt kedden is több mint 450 járatot, köztük Budapestre induló repülőgép indulását is törölte az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér – tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál kedden.

Megérte megvárni az új esztendőt a tankolással

Lent maradt a benzin és a gázolaj ára. 

Teljes a káosz a buszközlekedésben Magyarországon

Kedd reggel a télies útviszonyok miatt Volán-járatok megnövekedett menetidővel közlekednek, késésekre, kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is kell számítani – írják a MÁV csoport honlapján.   

Lázár János: nincs jelentős fennakadás a vasúton

Felkészültek a hóesésre a szakemberek – mondja a miniszter. 

Befagy a Balaton, de a jég sportolásra még nem lesz alkalmas

A Balatonon nyílt vízen is napokon belül megjelenik az összefüggő jég, azonban annak állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.

Orbán Viktor döntött, itt egy új feladat Pintér Sándornak

A havazás miatt kap új munkát.

Vészhelyzetbe került utasszállító szállt le Ferihegyen

A Lufthansa gépe landolt Budapesten.

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás? (x)

