Széteshet a fideszes médiabirodalom, a Megafon és a Digitális Szuverenitás Központ is költözne

Az ingatlanpiaci hír leginkább a két bérlője miatt érdekes: 2022 óta ezekben a helyiségekben működik a Fidesz kampányait a háttérből vezénylő, politikai marketinggel foglalkozó cég, a Dukász Magor vezette Digitális Szuverenitás Központ, valamint a vele szoros együttműködésben működő Megafon, amely itt rendezte be a longform videókra szakosodott projektjének, a Patrióta YouTube-csatornájának a stúdióját is – számol be róla a 444.hu.

Az iroda a kampány hajrájában úgy tűnt, a Harcosok Klubja főhadiszállásaként is működik: legalábbis innen közvetítették élőben Orbán Viktornak azt az emlékezetes – akkor még egy szűk körnek szánt – bejelentkezését, amelyben beleállós vitákra buzdította a klub tagjait.

A két cég azonban – nem egyedüliként a fideszes térfélen – jócskán elszámolhatta magát a választási eredménnyel: a 444 információi szerint a bérleti szerződésük még egy évig tart, de már mindkét szintre bérlőket keresnek, akik tehermentesíthetik őket a kifizetések alól.

Ha nem találnak maguk helyett valakit, továbbra is fizetniük kell a helyiségekért – tudta meg a portál az ingatlanostól.