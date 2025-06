Extrém élménypark nyílt Budapesten

Megnyílt az Extreme Park Budapest – mától a magyar fővárosban működik Európa egyik legnagyobb beltéri, családoknak szóló élményparkja. Az attrakció 4000 négyzetméteres területén mászófalak, akadálypályák, légvárak, óriáscsúszdák, egyensúlyjátékok és intéraktív zónák gondoskodnak a felhőtlen szórakozásról.

Az Extreme Park Budapest októberig várja a látogatókat a BOK-csarnokban. A játékok hatalmas fedett területen, többezer négyzetméteren fogadják a gyerekeket, tiniket, a játékos kedvű családokat és a lelkükben fiatal felnőtteket.

Minden olyan gigantikus

Fotó: BOK csarnok

A gigantikus élményparkot ugyanaz a csapat hozta el Magyarországra, amelyik korábban a Van Gogh, Monet és a jelenleg is látogatható Klimt: The Immersive Experience kiállítást, valamint a tavalyi nagy sikerű Lufiland produkciót is.

A lenyűgöző méretű mászófalak, játékok, akadálypályák, óriás csúszdák, légvárak mindenkit átmozgatnak és feltöltenek élményekkel. A BOK-csarnok terme légkondicionált, ezért az Extreme Park Budapest a legnagyobb kánikulában is frissítő kikapcsolódást jelent.

A felnőttek is ugrálhatnak

Fotó: BOK csarnok

“Úgy számolunk, hogy a gyerekeket egész napra lefoglalják az itteni játékok, de tapasztalataink szerint idővel a felnőttek is kedvet kapnak az aktivitások kipróbálásához és a végén az ő mosolyuk lesz a legszélesebb. Különösen büszkék vagyunk a 100 méteres akadálypályára, amely rengeteg kihívás és kaland elé állítja a kicsi és a nagy vendégeket is” – mondta el Dudi Bercovici főszervező.

Az Extreme Park Budapest parkolási lehetőséggel és egész napra érvényes belépővel, valamint kellemes hőmérséklettel várja a szórakozni vágyókat a BOK-csarnokban. Két éves kor alatt ingyenes a belépés.