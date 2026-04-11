2p
Közérdekű Szavazások Választás 2026

Ez az utolsó időpont, amikor mozgóurnát lehet kérni

mfor.hu

Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak vasárnap megjelenni a szavazóhelyiségben az országgyűlési választáson. A korábbi választásokon benyújtott mozgóurna-kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak, a választóknak újra kell kérniük, ha ismét mozgóurnával szeretnének szavazni.

A szavazatszámláló bizottságok csak ahhoz viszik ki a mozgóurnát, aki kérte, és mozgóurnával csak az szavazhat, aki szerepel az ezt igénylő választópolgárok jegyzékében. Így ha egy igénylőhöz kiviszik a mozgóurnát, akkor a családtagjai, szomszédai nem szavazhatnak ilyen módon, hacsak korábban nem jelezték ők is, hogy így akarnak szavazni.

A pártok, jelöltek nem kérhetik a választópolgárok helyett a mozgóurnás szavazást és nem is szervezhetik meg nekik azt.

A választópolgároknak óvatosnak kell lenniük, ha netán azzal hívják fel őket, hogy maradjanak otthon, mert kimegy hozzájuk a mozgóurna, ha ők ezt személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján, a hivatalos módon nem kérték. A választási irodák és a szavazatszámláló bizottságok ugyanis senkit nem vehetnek fel kérelem nélkül a mozgóurnával szavazók névjegyzékébe.

Petőfiszálláson, az önkormányzati választáson is kértek mozgóurnát
Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Mozgóurnát kétféleképpen lehet igényelni: a kérelmeket ügyfélkapus azonosítással vasárnap délig lehet kérni, de lehetőség van arra is, hogy a választópolgár a szavazás napján délig meghatalmazottal juttassa el kérelmét a szavazatszámláló bizottsághoz.

Azok kérhetik a mozgóurnát, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben vasárnap. Ha valaki pusztán kényelmi okra vagy a munkavégzésre hivatkozik, akkor a kérelmét elutasítják.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ennyi pénz áramlott az Orbán-kormány 16 éve alatt a felcsúti fociba

Ennyi pénz áramlott az Orbán-kormány 16 éve alatt a felcsúti fociba

Felkerült a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia honlapjára az NB I-es csapat mögött álló kft. és az alapítvány 2025-ről szóló éves beszámolója.

Kiderült, melyik közvélemény-kutató a legmegbízhatóbb

Kiderült, melyik közvélemény-kutató a legmegbízhatóbb

Az Europion közvélemény-kutatása két kérdésre kereste a választ: az egyik, hogy mely kutatóintézetekben bíznak a magyarok, a másik pedig, hogy milyen eredményre számítanak az április 12-i választásokon a Fidesz–KDNP és a Tisza közötti versenyben.

Sulyok Tamás is üzent a választóknak április 12-e előtt

Sulyok Tamás is üzent a választóknak április 12-e előtt

A választások rendjéről és a demokrácia ünnepéről írt a köztársasági elnök.

Így szavazhatnak az orvosok és a kórházban fekvő betegek

Így szavazhatnak az orvosok és a kórházban fekvő betegek

A szavazójogával mindenki élhet.

Lehet, hogy akár egy hetet is várni kell majd a választás végeredményére?

Lehet, hogy akár egy hetet is várni kell majd a választás végeredményére?

Ha szoros az eredmény, sokáig kell várni.

192 ezren már leszavaztak vasárnapra – el is kezdték az ellenőrzést

192 ezren már leszavaztak vasárnapra – el is kezdték az ellenőrzést

De kétszer ennyien jelezték, hogy szeretnének. Nekik a határidőkre és az időeltolódásra is figyelniük kell.

Tizennégyszeres árat kért az utastól a taxis, ráfázott a trükközésre

Tizennégyszeres árat kért az utastól a taxis, ráfázott a trükközésre

Taxikat ellenőriztek március végén Budapest belvárosában, az akcióban több súlyos visszaélést is feltártak. Volt olyan eset, amikor az utast kirívó módon túlszámlázták – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.

800 forintra emelkedhet a gázolaj átlagára a héten a kutakon

800 forintra emelkedhet a gázolaj átlagára a héten a kutakon

18 forinttal emelkedik a héten a gázolaj, és 3 forinttal a benzin ára. A védett árakat ez nem érinti. 

Több mint 610 ezren már véglegesítették az szja-tervezetüket

Több mint 610 ezren már véglegesítették az szja-tervezetüket

Az szja-bevallási határidő 2025. május 20-a, de akinek visszajár adó, annak érdemes minél előbb elfogadni a tervezetét vagy kiegészítve beküldeni a bevallást, hogy mielőbb megkapja a neki járó összeget – hívta fel a figyelmet kedden a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), megjegyezve, hogy már több mint 610 ezren véglegesítették az szja-tervezetüket.  

Érkezik az amerikai alelnök és vele a közlekedési Armageddon a fővárosba: itt vannak a részletek

Érkezik az amerikai alelnök és vele a közlekedési Armageddon a fővárosba: itt vannak a részletek

Az amerikai alelnök látogatása miatt változik a főváros forgalmi rendje április 7-én, kedden délelőtt és délután, illetve április 8-án, szerdán délelőtt delegáció érkezése miatt, a korlátozások a tömegközlekedést is érintik – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfő délutáni tájékoztatásában az MTI-vel.  

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG