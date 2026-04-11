Ez az utolsó időpont, amikor mozgóurnát lehet kérni

A szavazatszámláló bizottságok csak ahhoz viszik ki a mozgóurnát, aki kérte, és mozgóurnával csak az szavazhat, aki szerepel az ezt igénylő választópolgárok jegyzékében. Így ha egy igénylőhöz kiviszik a mozgóurnát, akkor a családtagjai, szomszédai nem szavazhatnak ilyen módon, hacsak korábban nem jelezték ők is, hogy így akarnak szavazni.

A pártok, jelöltek nem kérhetik a választópolgárok helyett a mozgóurnás szavazást és nem is szervezhetik meg nekik azt.

A választópolgároknak óvatosnak kell lenniük, ha netán azzal hívják fel őket, hogy maradjanak otthon, mert kimegy hozzájuk a mozgóurna, ha ők ezt személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján, a hivatalos módon nem kérték. A választási irodák és a szavazatszámláló bizottságok ugyanis senkit nem vehetnek fel kérelem nélkül a mozgóurnával szavazók névjegyzékébe.

Petőfiszálláson, az önkormányzati választáson is kértek mozgóurnát

Mozgóurnát kétféleképpen lehet igényelni: a kérelmeket ügyfélkapus azonosítással vasárnap délig lehet kérni, de lehetőség van arra is, hogy a választópolgár a szavazás napján délig meghatalmazottal juttassa el kérelmét a szavazatszámláló bizottsághoz.

Azok kérhetik a mozgóurnát, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben vasárnap. Ha valaki pusztán kényelmi okra vagy a munkavégzésre hivatkozik, akkor a kérelmét elutasítják.

