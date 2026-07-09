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Ez várható ma az újjáalakuló köztévén

mfor.hu

A csütörtöki napon is végig filmeket sugároz a köztévé, a hírszolgáltatás újraindulására még várni kell.

Akárcsak a szerdai, úgy a csütörtöki műsorújság szerint sem áll még vissza a hírszolgáltatás a köztévén, melynek új vezetése kedden foglalta el helyét, majd aznap délután négy órakor leállt az M1 adása, és eltűntek a hírek a Hirado.hu-ról, azon továbbra is csak egy közlemény érhető el – számol be róla a Telex.

Az M1-en 19:56-kor, A tanú c. filmmel indult újra a csatorna, amelyen az átmeneti időszakban csak filmeket és reklámokat adnak, hírműsorokat nem. A portál úgy tudja, hogy a hírszolgáltatás belátható időn, akár már egy héten belül is újraindulhat, de egyelőre még nincsenek erre utaló konkrét jelek a teletext oldalán.

Az elérhető információk szerint az M1 mai adása:

05:45 – Egy szoknya, egy nadrág

07:10 – Vízipók-csodapók

08:30 – Beszterce ostroma 3/1

09:55 – A Tenkes kapitánya 2/1 rész

11:30 – Dunaparti randevú

12:40 – Ez a villa eladó

14:05 – Rákóczi nótája

15:45- Csárdáskirálynő

17:35 – Mici néni két élete

19:05 – Csinibaba

20:50 – Húsz óra

22:50 – Beszterce ostroma 3/1

Éjszaka lefut még egyszer a 9:55-től tervezett négy film, melyek közül az utolsó, a Rákóczi nótája 4:14-kor indul el. Azt, hogy ezután mi jön, még nem látni a teletexten.

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