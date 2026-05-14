7p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Közérdekű Műkincspiac, értéktárgyak

Ezeket a műtárgyakat vitték el a múzeumokból a fényűző kormányzati épületekbe

mfor.hu

A HVG összeszedte, hogy milyen műkincseket zsúfoltak össze a Magyar Péter által a nyilvánosságnak is bemutatott, a Budai Várban felújított kormányzati épületekben.

Kövér László elrekvirált több mint 60 festményt a Nemzeti Múzeumtól, és Tisza István székét is, hogy utóbbi az Országház múzeumába kerüljön, de ő ült rajta múlt hétig. Stomfeld Aurél kanapéja pedig eltűnt a kulturális minisztériumból, de volt, amikor NKA-pénzen vettek szalongarnitúrát az államtitkárnak. A HVG cikkében bemutatta, hogyan bánt az előző rendszer az általa használt ezernél is több múzeumi műtárggyal.

Magyar Péter a hét elején videóban mutatta be a Várban felújított kormányzati épületek fényűzését
Magyar Péter a hét elején videóban mutatta be a Várban felújított kormányzati épületek fényűzését
Fotó: Facebook/Magyar Péter

Az írás apropóját az adhatta, hogy Magyar Péter tárlatvezetést tartott a hét elején a Karmelita kolostor épületében, kedden pedig képeket, majd videót közölt a szintén a Várban található Belügyminisztérium belső tereiről, és bemutatta a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda luxusberendezését.

Csak a Szépművészeti Múzeumból és a szervezetileg hozzá tartozó Magyar Nemzeti Galériából 97 műtárgy szolgál dekorációként a Karmelitában, köztük Mednyánszky László, Márffy Ödön, Egry József, Kádár Béla, Paál László, Szinyei Merse Pál, Lotz Károly, Czóbel Béla, Benczúr Gyula és Vaszary János művei.

A képek kvalitásos alkotások, de jól látható, hogy Orbán Viktor lakberendezői az 1930-as éveknél közelebb nem merészkedtek a mai korhoz: nemhogy még élő művészek nem szerepeltek a kiszervezett kollekciókban, de olyan kortárs klasszikusok sem, mint a francia köztársasági elnök dolgozószobáját díszítő, magyar származású Hantai Simon alkotása. Ahogy a nemzetközileg ismert klasszikus modernek, mint minden magára valamit is adó nemzetközi modern gyűjteményben szereplő Moholy-Nagy, vagy Vasarely sem.

Így van ez a Nemzeti Múzeumból kölcsönzött 20 festmény esetében is. Ezek a Történelmi Képcsarnokból származnak, s mind egykori, kizárólag a második világháború előtt működő miniszterelnököket, minisztereket ábrázol. Ezek között is akad néhány jelentősebb alkotás, például Barabás Miklós Baross Gáborról, Benczúr Gyula Lónyay Menyhértről és Wekerle Sándorról készült portréi.

A Magyar Péter által külön kiemelt Mátyás király pajzsáról kiderült, hogy hiteles másolat, az eredeti Párizsban van. Erről Jonathan Lacote francia nagykövet is megemlékezett Facebook-bejegyzésében:

A Karmelitában lévő tárgy valószínűleg a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményébe tartozik, amelyet 1990-ben a francia állam ajándékozott Magyarországnak Mátyás halálának 500. évfordulója alkalmából. Hol lenne a legjobb helyen, mint a Karmelita folyosóján? Hiszen a Hadtörténeti Múzeumot is bezáratta a miniszterelnök, hogy oda telepítse a Honvédelmi Minisztériumot.

Ez hamarosan megváltozik – bizottsági meghallgatásán Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter azt mondta, hogy a Hadtörténeti Múzeum visszaköltözik a Kapisztrán térre. Így a pajzs is visszakerülhet oda. Ahogy fogalmazott: „A Hadtörténeti Múzeumnak van a budai Várban a helye, nem a miniszternek”.

A Karmelitát még ennél is pompásabban szerették volna berendezni. 2013-ban össze is hívták a nagy országos gyűjtemények vezetőit, és megkérdezték, miket „ajánlanak fel”. Az egyik akkori vezető elmondta, egyesek óvatosak voltak, próbáltak nem csúcsdarabokat kínálni, hanem a raktárból válogatni dekoratív darabokat. „Amikor a miniszterelnök emberei meglátták, hogy miket adna az Iparművészeti Múzeum, hatalmas letolás lett a vége, és elmondtak bennünket mindennek, mit képzelünk, hogy szabotáljuk a Karmelita berendezését.”

Eztán döntött úgy a kormány, hogy, ha már ilyen nehéz a múzeumokkal, akkor maga vesz műtárgyakat. 2015-ben létre is hoztak egy egymilliárd forintos műkincsvásárlási keretet. Lázár János akkor azt nyilatkozta lapunknak, hogy a vécékben például politikusokról készült karikatúrák lesznek, de addig egyetlen alkotást, Ligeti Antal Szepes várát ábrázoló tájképet vásárolták meg. Aztán 2016 decemberében jelent meg kormányhatározat arról, hogy további  3,9 milliárd forintot – akkoriban egy kisebb stadionnyi pénzt – költenek a Miniszterelnökség új, várbeli épületének „egyedi belsőépítészeti kialakítására”. Ez akkoriban is kiverte a biztosítékot, és talán mert közeledett a 2018-as választás.

Vagy már nagyon szeretett volna beköltözni Orbán Viktor, aki elhatározta, hogy a kifejetetten puritán belsőépítészetet akar. Akkor döntöttek arról, hogy nem állítják például helyre a refektóriumba a páratlan késő barokk freskókat, hanem eltakarják őket, a berendezést pedig múzeumi tárgyakkal oldják meg, de nem ragaszkodtak a kiemelkedő alkotásokhoz. Azért így is kerültek oda olyan műtárgyak, amelyeknek nem szabadott volna, például az Iparművészeti Múzeum szőnyegei. Ezek aztán az intézmény mostani közlése szerint 2023 folyamán visszakerültek a gyűjteménybe.

Mivel a múzeumokat az állam rövid pénzügyi pórázon tartja, azok vezetői nem egyenrangú partnerként tárgyalnak a műtárgyakat kérő hivatalokkal, különösen nem a fenntartó kulturális tárcával és a Miniszterelnökséget kezelő Várkapitánysággal. Azt hiszik ugyanis, hogy a nagyvonalúságukkal jó pontot szereznek, ami pénzügyi támogatásokban is meglátszik majd.

De a legtöbbször csalódnunk kellett

– mondja önkritikusan egy korábbi múzeumi vezető. A műtárgyakat elvben kiállításra vissza kellene adniuk a hivataloknak, ám a Szijjártó-féle Külgazdasági és Külügyminisztérium például túszul ejtette Benczúr Gyula híres Andrássy-portréját. Molnos Péter művészettörténész szerint 2023-ban hónapokon keresztül próbálta elérni, hogy legalább néhány évre a legméltóbb helyre, a tiszadobi Andrássy-kastély frissen elkészült kiállítására kerüljön. „Bár a kölcsönző Budapesti Történeti Múzeum kifejezetten szívesen adta volna gyűjteménye ékességét, hiszen rögtön felismerték: Tiszadob méltó és rendkívül látogatott környezetet nyújtana Andrássy Gyula legnépszerűbb portréjának, a minisztérium nemet mondott.”

A fővárosi fenntartású múzeumnak nem volt mit várnia és félnie a külügyminisztériumtól, ahol a hivatalos közlése szerint „minden jel szerint 2001 óta van kölcsönben”. Hogy miért érdemes ennyi ideig nélkülöznie a közgyűjteménynek ezt a csúcsdarabot? Mert a Fővárosi Képtárnak nincs állandó kiállítása – derül ki az intézmény válaszából.

Bár hivatalosan mindig azt mondják a múzeumok, hogy raktári anyagot adnak kölcsön, és néha egy-egy keretezést vagy kisebb restaurálást át is vállal a kölcsönző fél, hasznuk nem származik belőle, mert az állam soha nem fizet kölcsönzési díjat, és többnyire a szállítás költségét is a múzeumok állják.

Jobb modorú intézmények tényleg rábízzák a múzeumra, hogy mit ad, de volt olyan eset, hogy Lázár János – amikor a Karmelitában írodát kapott – titokban 13 képet rendelt magához a Demeter Szilárd által vezetett Magyar Nemzeti Múzeumból, amelyek közül aztán hármat választott ki, a többit visszaküldte, mint egy webáruháznak.

„Valószínűleg felpróbálták a falra őket, hogy melyik mutat jobban”

– mondta a HVG-nek a múzeum egyik munkatársa.

Az viszont nagy nyilvánosságot kapott, hogy Lázár személyesen ment a csaknem egy évtizede bezárt Iparművészeti Múzeumba műtárgyakat válogatni. Miután ez ellen a dolgozók demonstráltak, úgy tűnik, elment a kedve a múzeumi shoppingolástól, mert az Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK), amelyhez az Iparművészeti Múzeum is tartozik, kérdésünkre azt közölte: „A Lázár János miniszter kérésére 2025-ben kiválasztott bútorok továbbra is az Iparművészeti Múzeumban vannak, nem kerültek kiszállításra.”

Egy durvább esetre a HVG most bukkant rá. Amikor a Parlament termeit a magyar történelem jeles alakjairól nevezték el, Kövér László volt házelnök úgy gondolta, hogy egy-egy, a névadóról készült portréval is fel kellene dobni azokat. Ám a képekről nem hiteles másolat készítettek, vagy kölcsönbe kérték a Nemzeti Múzeumtól, hanem elrekvirálták azokat. 2024 májusában írta alá Demeter Szilárd azt a szerződést, amely több mint 60 műtárgyat ad vagyonkezelésbe az Országgyűlés Hivatala részére – tudta meg a portál.

A teljes cikket, amiben mind a 117 műalkotás pontos leltára is megtalálható, itt olvashatják el.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Miniszterelnökkel tárgyalt Jászai Gellért

Miniszterelnökkel tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban folytatott tárgyalásokat Hristijan Mickoski észak-macedón miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Nikoloski miniszterelnök-helyettessel a vállalatcsoport észak-macedóniai stratégiai beruházásairól és hosszú távú fejlesztési terveiről.

Visszakapják Iványi Gáborék a Fidesz által elvett egyházi státuszukat

Visszakapják Iványi Gáborék a Fidesz által elvett egyházi státuszukat

Komoly lehetőség előtt az Iványi Gábor vezette egyház a Tisza-kormány hatalomra kerülésével: az eddigi, politikai motivációjú ellehetetlenítés után újra egyházi státuszhoz és a működéshez szükséges stabil anyagi forrásokhoz juthatnak. A tervek között szerepel a bezáratott szegedi és budapesti iskolák újranyitása is.

Zelenszkij is reagált a magyar kormány határozott válaszára a kárpátaljai támadás ügyében

Zelenszkij is reagált a magyar kormány határozott válaszára a kárpátaljai támadás ügyében

Volodimir Zelenszkij és Andrij Szibiha is köszönetet mondott a magyar kormánynak, miután szerdán az orosz–ukrán háború kitörése óta a legnagyobb dróntámadás sújtotta Kárpátalját: becsapódásokat jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is.

Százezreknek küldött figyelmeztetést a NAV

Százezreknek küldött figyelmeztetést a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is több mint 5,6 millió adózónak készített szja-bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal.

Ez lehet a sorsa a kormányváltás után az első modellváltó egyetemnek

Elindult a vita az első modellváltó egyetem sorsáról

A Budapesti Corvinus Egyetemen kezdeményezés indult az alapívtányi struktúra lebontására. Az egyetemi vezetés mást javasol, de nem ellenzi az átalakítást.

kormányülés

Megjelentek a rendeletek a Tisza-kormány első, maratoni kormányülése után

Négy miniszter valóban vétójogot kapott a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletek szerint.

Itt a vége, megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon

Itt a vége, megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon

Megszűnt hat év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus-járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán-kormány.

Kiderült, milyen műkincseket hagyott hátra az Orbán-kormány

97 műkincs a Karmelitában, 8 Rogán Antal minisztériumában.

Ma is jó hírekkel várják az autósokat a benzinkutakon

Ma is jó hírekkel várják az autósokat a benzinkutakon

Csökken a gázolaj ára.

Megfigyelés helyett új alkotmány jön, de a választási rendszerre is gondja lesz Görög Márta tárcájának

Megfigyelés helyett új alkotmány jön, de a választási rendszerre is gondja lesz Görög Márta tárcájának

Meghallgatta Görög Márta leendő igazságügyi minisztert az Országgyűlés illetékes bizottsága kedden. A miniszterjelölt szinte minden területen helyreállításról, fordulatról beszélt. Így érné el, hogy újra legyen közbizalom és jogbiztonság.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG