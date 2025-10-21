Ezért düböröghetnek a kamionok szerda éjjel

A nehéz tehergépjárművek hétvégi és munkaszüneti napokra vonatkozó forgalomkorlátozása az október 23-i nemzeti ünnep alkalmával is érvényben lenne, de az enyhítés miatt a korlátozásban érintett járművek így csak rövidebb ideig nem közlekedhetnek a hazai utakon – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) az MTI-vel kedden.

A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása 2025. október 22-én szerda 22 órától október 23-án csütörtök 22 óráig lett volna érvényben, azonban a kamionstopot az áruellátás folytonossága érdekében az éjszakai időszakban felfüggesztik, így a kamionstop a következők szerint alakul: október 23-a csütörtök 6.00-22.00.