Ezért sietett haza Orbán Viktor: új terminál épül Ferihegyen

2025-ben a repülőtér közel 20 millió utast fogadott, ami több mint 35 százalékos forgalomnövekedést jelent azóta, hogy a VINCI Airports átvette a repülőtér üzemeltetését a magyar állammal közös befektetés után. A gigantikus ügylet 2024-ben a teljes hazai vállalatfelvásárlási piacot az egekbe lökte, ahonnan jó nagyot zuhant tavaly.

Az új, harmadik terminál alapkövének letételével elkezdődő projekt célja, hogy kielégítse a növekvő légiforgalmi igényeket, és világszínvonalú, az utasok jövőbeli igényeire szabott létesítményeket biztosítson a magyar fővárosban – fogalmaz a Budapest Airport közleményében.

A fejlesztési program a következő 10 évben összesen 1 milliárd euróból valósul meg, és a következő évtized egyik legjelentősebb repülőtéri beruházási projektje Közép-Európában.

A program az alábbi elemeket foglalja magában:

Egy új, 35 000 m² alapterületű fő terminálépület központi utasfelvétellel, optimalizált biztonsági ellenőrzési területekkel és integrált kereskedelmi területekkel.

Egy új, 19 000 m²-es utasmóló építése, a forgalmi előtér 132 000 m²-es bővítése, 13 új repülőgép-állóhely és egy külön jégtelenítő terület kialakítása.

A parkolók felújítása, a külső és belső utak fejlesztése, valamint a közúti előtér korszerűsítése, az új, központosított épülethez igazodva.

Tavaly szeptemberben a repülőtérhez kapcsolódó infrastruktúra jelentős fejlesztését jelentette be a kormány. Ennek része a repteret a Nyugati pályaudvarral összekötő vasút megépítésére illetve a repülőtérre vezető gyorsforgalmi út felújítása és több sávval történő bővítése.

Ezzel párhuzamosan már megkezdődtek a 2. Terminál célzott fejlesztései, amelyek biztosítják a zökkenőmentes átmenetet az új létesítmények átadásáig.

A magyar állam a francia szakmai befektetővel együtt 2024-ben vásárolta vissza a budapesti repülőteret

Az alapkőletételen a repülőtér állami tulajdonba vételével kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy az állam nem tud repülőteret működtetni, „a hivatal nem azonos a hozzáértéssel”, ezért meg kellett találni azt a partnert, aki egy nagy értékű állami vagyont – annak értékét növelve – hajlandó üzemeltetni és tud professzionálisan szolgáltatást nyújtani. Ez volt a VINCI Airports.

A francia cég elnöke, Nicholas Notebaert elmondta, hogy a VINCI Airports elkötelezett abban, hogy Magyarország számára modern, világszínvonalú légikaput biztosítson. Hozzátette, amikor a magyar kormány visszavásárolta a Budapest Airportot, és a VINCI-t választotta partnernek, ezzel erős, stabil, hosszú távú partnerség jött létre.

A budapesti repülőtéren 2026-ban is erős forgalommal számolnak, új járatokat fogadnak Amerikából, Kanadából, Dél-Koreából, Kínából. A meglévő terminálokon is jelentős fejlesztések vannak és lesznek – mondta az elnök. Hozzátette: a repülőtér új, harmadik terminálja modern, akár 10 millióval több utast is képes lesz majd fogadni.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az új beruházásokkal a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér az évtized végére a régió legfontosabb kereskedelmi és a turisztikai központja lehet. A kormányfő elmondta azt is, hogy tavaly 331 millió euró jövedelmet termelt a reptér, ami negyedével több a tervezettnél. Ez pedig azt jelenti, hogy a beruházás a vártnál két évvel hamarabb térülhet meg.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megvásárlása 2024-ben 3,2 milliárd dollárba került, ami mellé a vevő nyakába szakadt egy 1,23 milliárd dollár értékű nettó adósságállomány is.