4p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Közérdekű Budapest Airport Liszt Ferenc repülőtér (Ferihegy) Orbán Viktor

Ezért sietett haza Orbán Viktor: új terminál épül Ferihegyen

mfor.hu

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója és a VINCI Airports elnöke, valamint François Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója is jelen voltak azon az ünnepélyes alapkőletételen, amellyel elkezdődött a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új, harmadik termináljának építése – közölte a Budapest Airport.

2025-ben a repülőtér közel 20 millió utast fogadott, ami több mint 35 százalékos forgalomnövekedést jelent azóta, hogy a VINCI Airports átvette a repülőtér üzemeltetését a magyar állammal közös befektetés után. A gigantikus ügylet 2024-ben a teljes hazai vállalatfelvásárlási piacot az egekbe lökte, ahonnan jó nagyot zuhant tavaly. Erről bővebben itt írtunk:

Az új, harmadik terminál alapkövének letételével elkezdődő projekt célja, hogy kielégítse a növekvő légiforgalmi igényeket, és világszínvonalú, az utasok jövőbeli igényeire szabott létesítményeket biztosítson a magyar fővárosban – fogalmaz a Budapest Airport közleményében.

A fejlesztési program a következő 10 évben összesen 1 milliárd euróból valósul meg, és a következő évtized egyik legjelentősebb repülőtéri beruházási projektje Közép-Európában.

A program az alábbi elemeket foglalja magában:

  • Egy új, 35 000 m² alapterületű fő terminálépület központi utasfelvétellel, optimalizált biztonsági ellenőrzési területekkel és integrált kereskedelmi területekkel.
  • Egy új, 19 000 m²-es utasmóló építése, a forgalmi előtér 132 000 m²-es bővítése, 13 új repülőgép-állóhely és egy külön jégtelenítő terület kialakítása.
  • A parkolók felújítása, a külső és belső utak fejlesztése, valamint a közúti előtér korszerűsítése, az új, központosított épülethez igazodva.

Tavaly szeptemberben a repülőtérhez kapcsolódó infrastruktúra jelentős fejlesztését jelentette be a kormány. Ennek része a repteret a Nyugati pályaudvarral összekötő vasút megépítésére illetve a repülőtérre vezető gyorsforgalmi út felújítása és több sávval történő bővítése.

Ezzel párhuzamosan már megkezdődtek a 2. Terminál célzott fejlesztései, amelyek biztosítják a zökkenőmentes átmenetet az új létesítmények átadásáig.

A magyar állam a francia szakmai befektetővel együtt 2024-ben vásárolta vissza a budapesti repülőteret
A magyar állam a francia szakmai befektetővel együtt 2024-ben vásárolta vissza a budapesti repülőteret
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az alapkőletételen a repülőtér állami tulajdonba vételével kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy az állam nem tud repülőteret működtetni, „a hivatal nem azonos a hozzáértéssel”, ezért meg kellett találni azt a partnert, aki egy nagy értékű állami vagyont – annak értékét növelve – hajlandó üzemeltetni és tud professzionálisan szolgáltatást nyújtani. Ez volt a VINCI Airports.

A francia cég elnöke, Nicholas Notebaert elmondta, hogy a VINCI Airports elkötelezett abban, hogy Magyarország számára modern, világszínvonalú légikaput biztosítson. Hozzátette, amikor a magyar kormány visszavásárolta a Budapest Airportot, és a VINCI-t választotta partnernek, ezzel erős, stabil, hosszú távú partnerség jött létre.

A budapesti repülőtéren 2026-ban is erős forgalommal számolnak, új járatokat fogadnak Amerikából, Kanadából, Dél-Koreából, Kínából. A meglévő terminálokon is jelentős fejlesztések vannak és lesznek – mondta az elnök. Hozzátette: a repülőtér új, harmadik terminálja modern, akár 10 millióval több utast is képes lesz majd fogadni.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az új beruházásokkal a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér az évtized végére a régió legfontosabb kereskedelmi és a turisztikai központja lehet. A kormányfő elmondta azt is, hogy tavaly 331 millió euró jövedelmet termelt a reptér, ami negyedével több a tervezettnél. Ez pedig azt jelenti, hogy a beruházás a vártnál két évvel hamarabb térülhet meg.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megvásárlása 2024-ben 3,2 milliárd dollárba került, ami mellé a vevő nyakába szakadt egy 1,23 milliárd dollár értékű nettó adósságállomány is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt a válasz, amit a magyar kormány hiányolt: reagált Brüsszel a Barátság kőolajvezeték ügyére

Itt a válasz, amit a magyar kormány hiányolt: reagált Brüsszel a Barátság kőolajvezeték ügyére

Az Európai Bizottság az ellátásbiztonság megőrzését és a feszültség csillapítását tekinti elsődleges célnak a Barátság kőolajvezeték leállása és a Magyarország, illetve Szlovákia által Ukrajna felé felfüggesztett dízelszállítások nyomán kialakult helyzetben.

Pontot tett a találgatások végére Magyar Péter, kiderült, hogy ki lehet a Tisza miniszterelnök-jelöltje

Pontot tett a találgatások végére Magyar Péter, kiderült, hogy ki lehet a Tisza miniszterelnök-jelöltje

A Tisza Párt elnöke erről a közösségi oldalán adott hírt.

Reagáltak Lázár Jánosék, tényleg nagy eladásokra készül a minisztérium

Reagáltak Lázár Jánosék, tényleg nagy eladásokra készül a minisztérium

Megerősítette az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), hogy a következő hónapokban értékesítenék a budapesti pályaudvarok környékén lévő egykori vasúti területeket. Állításuk szerint az ebből szerzett pénzt a budapesti pályaudvarok felújítására szeretnék költeni.

Figyelem: toxin van ebben a tápszerben, nem szabad odaadni a babáknak

Figyelem: toxint találtak egy tápszer összetevőjében

Anyatej-kiegészítőt hívott vissza a Danone. Elővigyázatossági intézkedést hoztak.

A magyar euróról és a rendeleti kormányzásról kérdeztük Gulyás Gergelyt

A magyar euróról és a Dunaferr megmentéséről is kérdeztük Gulyás Gergelyt

Rendeleti kormányzásról, az euró bevezetéséről és két nagymúltú magyar cég eladásáról érdeklődtünk a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől.

A vállalkzók újsabb NAV változtatással szembesülnek

A vállalkozók újabb NAV-változtatással szembesülnek

Csütörtöktől mindenki számára elérhető az egyéni vállalkozók új elektronikus bejelentőfelülete, a Vállalkozói Ügysegéd.

Megkezdték a magyar stratégiai kőolajkészlet egy részének a feloldását

Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára posztolta ki közösségi oldalán. 

Már 35 ezren nyilatkoztak a januári rezsitámogatásról

Hét eleje óta elérhetőek az online rezsistop nyilatkozatok az MVM Next rendszerében azoknak, akik árammal fűtenek, és élni szeretnének a 30 százalékos rezsikedvezménnyel.

Sok autósnak megéri most várni a tankolással a hétvégéig

Sok autósnak megéri most várni a tankolással a hétvégéig

Csökkenni fog a díjel ára. 

Gyermekpornográfia és szexuális erőszak a vád: a spanyolok vizsgálatot indítottak a közösségi média ellen

Gyermekpornográfia és szexuális erőszak a vád: a spanyolok vizsgálatot indítottak a közösségi média ellen

Az X, a Meta és a Tiktok ellen is vizsgálatot indított a spanyol kormány. 

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168