Ezt a mazsolát meg ne egye

Növényvédőszer-maradék jelenléte miatt kivont a forgalomból több, különböző minőségmegőrzési idejű PACO mazsola terméket a gyártó Pa-Comp Kft. – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szerdán az MTI-vel.

A hatóság honlapján ismertetett tájékoztatás szerint a visszahívásban érintett 100 grammos és 1 kilogrammos csomagolású termékek minőségmegőrzési ideje 2027. január 19., 2027. január 25., 2027. január 30., 2027. február 23., 2027. február 24. és 2027. február 25., tételszáma T:0016.

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy ne fogyasszák el a visszahívott terméket.