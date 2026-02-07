Ezt a terméket ne keresse most a Müllerben

A tájékoztatás szerint a vállalkozás arra hivatkozott, hogy a termékek mikrobiológiailag nem megfelelők (cereulid toxin szennyezettség miatt), és gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint visszahívásáról a fogyasztóktól.

A megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – írták.

Érintett a 800 grammos Aptamil Pronutra 2 és 3, valamint a szintén 800 grammos Aptamil Profutura DuoAdvance 2 számos, eltérő lejáratú tétele. A termék gyártója a Danone Deutschland GmbH.

A hatóság kéri, hogy az általa megjelölt termékeket ne adják gyermekeknek, azokat bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaveszik, a vételárat a helyszínen visszatérítik.