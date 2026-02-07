1p
Közérdekű Termékbiztonság

Ezt a terméket ne keresse most a Müllerben

mfor.hu

Anyatej-kiegészítő tápszertermékek visszahívását kezdeményezte a forgalomból a Müller Drogéria Magyarország Bt. – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a vállalkozás arra hivatkozott, hogy a termékek mikrobiológiailag nem megfelelők (cereulid toxin szennyezettség miatt), és gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint visszahívásáról a fogyasztóktól.

A megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – írták.

Érintett a 800 grammos Aptamil Pronutra 2 és 3, valamint a szintén 800 grammos Aptamil Profutura DuoAdvance 2 számos, eltérő lejáratú tétele. A termék gyártója a Danone Deutschland GmbH.

A hatóság kéri, hogy az általa megjelölt termékeket ne adják gyermekeknek, azokat bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaveszik, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor és Magyar Péter is színre lép, belpolitikailag mozgalmas nap elé nézünk

Orbán Viktor és Magyar Péter is színre lép, belpolitikailag mozgalmas nap elé nézünk

A kormányt támogató Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése és a Tisza Párt programbemutatója vár ma ránk.

Trump helyett Rubio látogatásával érheti be a magyar kormány, de már februárban

Trump helyett Rubio látogatásával érheti be a magyar kormány, de már februárban

Úgy tűnik, hogy Magyarországra érkezhet a választási kampányban egy magasrangú amerikai politikus, Marco Rubio külügyminiszter személyében. A fő célpont pedig Donald Trump elnök helyett már JD Vance alelnök lehet.

Elrendelték a Magyarországon menedéket kapott volt lengyel miniszter letartóztatását

Elrendelték a Magyarországon menedéket kapott volt lengyel miniszter letartóztatását

A döntésből hamarosan európai elfogatóparancs lehet, ami ellen a politikai menedékjog sem véd.

Végre egy jó hír a MÁV-tól, ráadásul 30 éve nem volt ilyen

Végre egy jó hír a MÁV-tól, ráadásul 30 éve nem volt ilyen

Plusz 50 ezer vasúti ülőhellyel, mintegy 100 távolsági és elővárosi motorvonattal és csaknem 90 új InterCity-kocsival bővül a MÁV flottája.

Idén áprilisban sem lesz hiány a kamupártokból

Idén áprilisban sem lesz hiány a kamupártokból

Már most 26 jelölőszervezetet vettek nyilvántartásba.

Beszállt a magyar választási kampányba Donald Trump

Beszállt a magyar választási kampányba Donald Trump

Az amerikai elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy Orbán Viktort támogatja az áprilisi országgyűlési választáson.

A kormány rendelete felülírja a bírókat – tiltakozik az ügyvédi kamara

Kiáll az igazságszolgáltatás mint hatalmi ág függetlensége mellett a Magyar Ügyvédi Kamara.

Változtatnának a választási szabályokon Magyar Péterék

Változtatnának a választási szabályokon Magyar Péterék

Több külképviseleti szavazóhelyiséget szorgalmaz a Tisza Párt. 

Újabb figyelmeztetés a szülőknek, megint tápszereket kell visszahívni

Figyelmeztetés a szülőknek: megint tápszereket kell visszahívni

Mikrobiológiai problémákat találtak a Milumil és Milupa anyatej-helyettesítő tápszereknél. Tavaly év végén a Nestlé termékeivel volt gond. 

Még 5 milliárd oszt ki a kormány

Még 5 milliárdot oszt ki a kormány

És a határidőt is kitolják a vállalati e-autó programban.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168