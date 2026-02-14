Ezt ne felejtse el: lehet, hogy önnek is hívnia kell a vízórást

Idén a 2018-ban felszerelt vízórák hitelességi ideje jár le: a Fővárosi Vízművek területén 70 ezer lakás mellékvízmérőit kell lecseréltetniük a tulajdonosoknak idén.

Az infostart.hu a Fővárosi Vízművek közlésére hivatkozva arról ír, hogy idén a Fővárosi Vízművek területén 70 ezer fogyasztási helyen jár le a lakás-mellékvízmérők hitelessége, a mérők a felhasználók tulajdonában állnak, cseréjükről a tulajdonosoknak kell gondoskodniuk. Mint írták, a hitelesítés éve a mérő számlapjáról és a vízdíjszámláról is leolvasható. A hitelességi idő nyolc év, így idén a 2018-ban felszerelt órákat kell lecseréltetni.

A mellékmérők a hitelesítés évében és még további nyolc évig hitelesek, tehát a 2026 első felében és az év végén felszereltek egyaránt 2034. december 31-én járnak le.