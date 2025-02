Ezzel sikerül csillapítania az olimpiai bajnoknak az akkugyár miatt kiakadt gödiek keserűségét?

Hozzátette, a frissített menetrendet a pályázatok elbírálása és az új szerződés megkötése után vezetik majd be.

Ingyenes lesz a helyi gödi busz, nem lesznek hétvégi járatok – írja a HellóGöd . A döntésről a település polgármestere, Kammerer Zoltán is bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán. Mint írja, vasárnapi rendkívüli ülésén úgy döntött a képviselő-testület, hogy megújítják a város tömegközlekedését.

