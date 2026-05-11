Ezzel sok vagyonos elkerülhetné az újabb adót

A vagyonadó önmagában nem ördögtől való, de az 1 milliárd forintos küszöb ma már nem kellően célzott – közölte közeményében a Blochamps Capital. Szerintük, ha a politika valóban a szupravagyonokat akarja elérni, akkor magasabb – például 10 milliárd forintos – értékhatárra, világos definíciókra és szűkebb, jobban célozható alanykörre van szükség. Érdemes lenne tanulni OECD országok tucatjainak hasonló vagyonadó bevezetéseit követő tanulságaiból, majd rendre kivezetéseiből.

A legtöbb országban a vagyonadó eltörlését többnyire hatékonysági és adminisztratív problémák indokolták, különösen abból a tapasztalatból, hogy a vagyonadó gyakran nem tudta érdemben betölteni újraelosztó funkcióját, mivel a keletkező állami bevételek jellemzően alacsonyak voltak.

Magasabb küszöb kell, ha szupravagyonokat célozna

Az 1 milliárdos határ túl széles kört húzhat be, miközben a vagyonadó tipikusan magas feltárási, értékelési és ellenőrzési költséggel jár. Egy 10 milliárdos küszöb jobban a valódi szupravagyonokra célozna, csökkentené a vitás értékeléseket, feltárása, ellenőrzése kisebb apparátussal lenne kezelhető. Ráadásul külön kockázat, hogy a nagyon nagy vagyonok számára az 1 százalék akár a „béke ára” is lehet: szívesen befizetik, ha a maradék 99 százalékot nem bolygatják.

Veszélyben a kkv-k?