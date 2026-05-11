2p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzevizcy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Közérdekű Adó Adózási szabályok, tudnivalók

Ezzel sok vagyonos elkerülhetné az újabb adót

mfor.hu

Magasabb belépési küszöb lehet indokolt.

A vagyonadó önmagában nem ördögtől való, de az 1 milliárd forintos küszöb ma már nem kellően célzott – közölte közeményében a Blochamps Capital. Szerintük, ha a politika valóban a szupravagyonokat akarja elérni, akkor magasabb – például 10 milliárd forintos – értékhatárra, világos definíciókra és szűkebb, jobban célozható alanykörre van szükség. Érdemes lenne tanulni OECD országok tucatjainak hasonló vagyonadó bevezetéseit követő tanulságaiból, majd rendre kivezetéseiből.

A legtöbb országban a vagyonadó eltörlését többnyire hatékonysági és adminisztratív problémák indokolták, különösen abból a tapasztalatból, hogy a vagyonadó gyakran nem tudta érdemben betölteni újraelosztó funkcióját, mivel a keletkező állami bevételek jellemzően alacsonyak voltak.

Magasabb küszöb kell, ha szupravagyonokat célozna

Az 1 milliárdos határ túl széles kört húzhat be, miközben a vagyonadó tipikusan magas feltárási, értékelési és ellenőrzési költséggel jár. Egy 10 milliárdos küszöb jobban a valódi szupravagyonokra célozna, csökkentené a vitás értékeléseket, feltárása, ellenőrzése kisebb apparátussal lenne kezelhető. Ráadásul külön kockázat, hogy a nagyon nagy vagyonok számára az 1 százalék akár a „béke ára” is lehet: szívesen befizetik, ha a maradék 99 százalékot nem bolygatják.

Veszélyben a kkv-k?

„Ha lesz vagyonadó, azt nem nominális sokkhatásra, hanem valós vagyonstruktúrákra kell szabni. Az 1 milliárdos küszöb ma már túl alacsony, túl bizonytalan és túl sok nem szándékolt kárral járhat. Ez a küszöb több tízezer kkv-t sodorhat veszélybe.

A 10 milliárdos szint közelebb lenne ahhoz, hogy azt adóztassuk, amit a közvélemény valódi nagyvagyonnak gondol. Azokban az országokban, ahol a vagyonadó kivezetése után a vagyon hozamára kivetett adó és a vagyon átruházását terhelő illeték egymást kiegészítve ró magas terhet a vagyonosokra, jellemzően erős anyagi bázisú, a társadalom 5-8 százalékát jelentő felsőréteg van, nálunk ez alig 1 százalék.” – mondta Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Toroczkai László: Arra számítunk, hogy a Tisza támogatni fogja a javaslatainkat

Toroczkai László: Arra számítunk, hogy a Tisza támogatni fogja a javaslatainkat

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke pártjának a végrehajtói maffia felszámolásával kapcsolatos elképzeléseivel kapcsolatban mondta mindezt. Arra is kitért, hogy neki személyesen az európai uniós, és nem a cigány himnusszal van igazán baja.

Vitézy Dávid az Mfornak: „Rengeteg cinkes ügyet örököltünk meg”

Az új Országgyűlés alakuló ülésének kezdete előtt a terembe érkező képviselők forgatagában Vitézy Dávid leendő közlekedési miniszter állt meg és adott egy villáminterjút az Mfor-nak.

Karbantartás indul a Paksi Atomerőműnél

Karbantartás indul a Paksi Atomerőműben

Ezt az Országos Atomenergia Hivatal közölte.

Esik szét a fideszes médiabirodalom, a Megafon és a Digitális Szuverenitás Központ is költözne

Széteshet a fideszes médiabirodalom, a Megafon és a Digitális Szuverenitás Központ is költözne

Kiadóvá vált egy 410 és egy 370 négyzetméteres, magas műszaki színvonalú, hipersebességű internetkapcsolattal kialakított iroda a Perc utca 8. szám alatti Urban Studios irodaház első és második emeletén – tájékoztatott a Kara Real Estate Group egyik értékesítője hétfőn délután telefonon.

Újabb vizsgálat indul, ezúttal a NER egyik médiafelvásárlásával kapcsolatban

Újabb vizsgálat indul, ezúttal a NER egyik médiafelvásárlásával kapcsolatban

Vizsgálatot indított az Indamedia-Ringier felvásárlás ügyében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mert megítélése szerint a törvény alapján nem bejelentésköteles tranzakcióval kapcsolatban felmerültek ellentmondások, amelyek versenyfelügyeleti eljárás keretében tisztázhatók megnyugtatóan – erről a versenyhatóság tájékoztatta kedden az MTI-t.

Erre számíthatnak az autósok szerdától a benzinkutakon

Erre számíthatnak az autósok szerdától a benzinkutakon

Emelkedik a benzin ára.

Valódi helyreigazítást vár Magyar Péter az Indextől, miután közölték, hogy a kampányban nem az igazi Tisza-programról írtak

Valódi helyreigazítást vár Magyar Péter az Indextől, miután közölték, hogy a kampányban nem az igazi Tisza-programról írtak

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke „valódi helyreigazítást” vár az Indextől, amely szerinte „végighazudta” a választási kampányt. A leendő miniszterelnök ezt vasárnapi Facebook-bejegyzésében írta, miután a portál a bíróság jogerős döntése alapján helyreigazítást tett közzé a párt adócsomagjával kapcsolatos állítások miatt.

Győr polgármestere is megszólalt az egyre súlyosabbnak tűnő azbesztszennyezés ügyében

Győr polgármestere is megszólalt az egyre súlyosabbnak tűnő azbesztszennyezés ügyében

Akár egész Nyugat-Magyarországon lehetnek az osztrák bányákból származó, azbesztszennyezéssel érintett települések – mondta Nemény András, Szombathely polgármestere. A városvezető szavaira Győr polgármestere, Pintér Bence is reagált.

Így zajlik majd a beiktatás napja, Magyar Péter közölte a részleteket

Így zajlik majd a beiktatás napja, Magyar Péter közölte a részleteket

A május 9-i alakuló ülés menetrendjéről osztott meg részleteket Magyar Péter.

Rendezvényt jelentett be Karácsony Gergely az új kormány megalakulása előtti napra

Rendezvényt jelentett be Karácsony Gergely, amit Magyar Péter udvariatlannak tart

Rendszerzáró örömkoncertet hirdetett a főpolgármester. Magyar Péter kommentben reagált.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG