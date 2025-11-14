Fegyir Sándor: a magyarok döntő többsége Ukrajna győzelmének örülne

Hiába az összes kormányzati lejáratókampány Ukrajna ellen, a magyarok döntő többsége mégis Ukrajna győzelmének örülne – állítja Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete, aki szerint a népe egyebek mellett azért is harcol, hogy teljesítse Orbán Viktor vágyát az orosz szomszédság elkerüléséről. Hozzátette: Oroszország semmiképp sem tud győzni a háborúban, sőt ha meglökik, szét fog hullani – ahogy 1991-ben a Szovjetunió is szétesett.A nagykövettel a 24.hu készített interjút.

Fegyir Sándor 2023 nyarán az ukrán hírügynökségnek azt mondta, hogy a magyarok 73 százaléka inna Ukrajna győzelmére. Szerinte mostanra ez az arány 97 százalékra emelkedett.

„És nem csak azért, mert az emberek szeretik Ukrajnát, inkább úgy fogalmaznék, hogy egyre jobban értik: tőlünk függ a kényelmük, a biztonságuk. Orbán Viktor miniszterelnök úr azt mondta, hogy hála a Jóistennek, hogy Magyarországnak nincs olyan szomszédja, mint Oroszország. Azt a vágyat, hogy önöknek ne legyen olyan szomszédja, mint Oroszország, mi teljesítjük. És a baráti, szomszédos népek kérésére ezt folytatni fogjuk” – fogalmazott.

A jobb oldalon látható Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete, szociológus, aki a fronton is harcolt

Fotó: Facebook

Orosz túlerő, ukrán fáradtság?

„Nemrég ukrán drónok pusztították el a novoszibirszki olajfinomítót. Ez 3500 kilométerre van az ukrán határtól. Később egy olyan gyár semmisült meg Szentpétervár mellett, ami chipeket gyártott. És egyetlen orosz légvédelmi rendszer sem tudta ezeket megvédeni. Ez egy új háború, és higgyék el nekem, mint őrmesternek, a fronton nincs olyan fogalom, hogy fáradtság” – mondta.

Majd hozzátette, hogy ott van az úgynevezett háborús adrenalin.

„Hogyha nekünk 40 millió problémánk van, akkor az oroszoknak 135 millió problémájuk van. Minél nagyobb a lélekszám, annál nagyobb problémának is számít. Nem azért támadjuk meg vagy bombázzuk le olyan könnyen az olajlétesítményeket, mert annyira szuper fegyverekkel rendelkezünk. Hanem azért, mert a teljes orosz logisztika gyakorlatilag Oroszország központjában található.”

Szerinte inkább az olvasók, a háborús híreket követők körében létezik a fáradtság, hiszen a média által rengeteg információ zúdul rájuk, ráadásul nagyon gyors ütemben. Ezeket a híreket nehéz megfelelően értelmezni.

Fegyir szerint most Ukrajna ugyanazokat az eseményeket éli meg, mint Magyarország 1956-ben, miután kijelentették, hogy nem akarnak az orosz birodalomhoz tartozni többé.

Kárpátaljai magyarok

Kitért a kárpátaljai magyarokra is. „Ők elsősorban ukrán állampolgárok, ott fizetnek adót, ott élnek. Nem jobbak és nem rosszabbak, mint mások, akik Ukrajnában élnek. Mi imádjuk őket, mert a mieink. Nem az önökéi, hanem a mieink. Százezer ukrajnai magyar. Harcolnak a hadseregben, védik Ukrajnát. 78 magyar halt meg Ukrajnáért, az orosz hadseregben nulla. Ez egy mutató” – fogalmazott. Hozzátette, hogy Ukrajna nem bezárni akarja őket, hanem hogy büszkék legyenek a magyar nyelvükre, de integrálódjanak is.

Az ukrajnai kisebbségpolitika változásaival kapcsolatban azt mondta, hogy megtalálták az arany középutat.

„Minden, amire szükségük van a gyermekeknek, az iskolásoknak, és amit az általános európai követelmények a nemzeti kisebbségekkel szemben támasztanak, teljesítve lesz. De ennél nem több. Ez a tükörszabály” – zárta az interjút.