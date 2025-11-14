3p
Közérdekű Orosz-ukrán konfliktus

Fegyir Sándor: a magyarok döntő többsége Ukrajna győzelmének örülne

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Interjút adott Ukrajna budapesti nagykövete, aki szerint kontraproduktív az Ukrajna-ellenes kormányzati kampány.

Hiába az összes kormányzati lejáratókampány Ukrajna ellen, a magyarok döntő többsége mégis Ukrajna győzelmének örülne – állítja Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete, aki szerint a népe egyebek mellett azért is harcol, hogy teljesítse Orbán Viktor vágyát az orosz szomszédság elkerüléséről. Hozzátette: Oroszország semmiképp sem tud győzni a háborúban, sőt ha meglökik, szét fog hullani – ahogy 1991-ben a Szovjetunió is szétesett.A nagykövettel a 24.hu készített interjút.

Fegyir Sándor 2023 nyarán az ukrán hírügynökségnek azt mondta, hogy a magyarok 73 százaléka inna Ukrajna győzelmére. Szerinte mostanra ez az arány 97 százalékra emelkedett.

És nem csak azért, mert az emberek szeretik Ukrajnát, inkább úgy fogalmaznék, hogy egyre jobban értik: tőlünk függ a kényelmük, a biztonságuk. Orbán Viktor miniszterelnök úr azt mondta, hogy hála a Jóistennek, hogy Magyarországnak nincs olyan szomszédja, mint Oroszország. Azt a vágyat, hogy önöknek ne legyen olyan szomszédja, mint Oroszország, mi teljesítjük. És a baráti, szomszédos népek kérésére ezt folytatni fogjuk” – fogalmazott.

A jobb oldalon látható Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete, szociológus, aki a fronton is harcolt
A jobb oldalon látható Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete, szociológus, aki a fronton is harcolt
Fotó: Facebook

Orosz túlerő, ukrán fáradtság?

„Nemrég ukrán drónok pusztították el a novoszibirszki olajfinomítót. Ez 3500 kilométerre van az ukrán határtól. Később egy olyan gyár semmisült meg Szentpétervár mellett, ami chipeket gyártott. És egyetlen orosz légvédelmi rendszer sem tudta ezeket megvédeni. Ez egy új háború, és higgyék el nekem, mint őrmesternek, a fronton nincs olyan fogalom, hogy fáradtság” – mondta.

Majd hozzátette, hogy ott van az úgynevezett háborús adrenalin.

„Hogyha nekünk 40 millió problémánk van, akkor az oroszoknak 135 millió problémájuk van. Minél nagyobb a lélekszám, annál nagyobb problémának is számít. Nem azért támadjuk meg vagy bombázzuk le olyan könnyen az olajlétesítményeket, mert annyira szuper fegyverekkel rendelkezünk. Hanem azért, mert a teljes orosz logisztika gyakorlatilag Oroszország központjában található.”

Szerinte inkább az olvasók, a háborús híreket követők körében létezik a fáradtság, hiszen a média által rengeteg információ zúdul rájuk, ráadásul nagyon gyors ütemben. Ezeket a híreket nehéz megfelelően értelmezni.

Fegyir szerint most Ukrajna ugyanazokat az eseményeket éli meg, mint Magyarország 1956-ben, miután kijelentették, hogy nem akarnak az orosz birodalomhoz tartozni többé.

Kárpátaljai magyarok

Kitért a kárpátaljai magyarokra is. „Ők elsősorban ukrán állampolgárok, ott fizetnek adót, ott élnek. Nem jobbak és nem rosszabbak, mint mások, akik Ukrajnában élnek. Mi imádjuk őket, mert a mieink. Nem az önökéi, hanem a mieink. Százezer ukrajnai magyar. Harcolnak a hadseregben, védik Ukrajnát. 78 magyar halt meg Ukrajnáért, az orosz hadseregben nulla. Ez egy mutató” – fogalmazott. Hozzátette, hogy Ukrajna nem bezárni akarja őket, hanem hogy büszkék legyenek a magyar nyelvükre, de integrálódjanak is.

Az ukrajnai kisebbségpolitika változásaival kapcsolatban azt mondta, hogy megtalálták az arany középutat.

Minden, amire szükségük van a gyermekeknek, az iskolásoknak, és amit az általános európai követelmények a nemzeti kisebbségekkel szemben támasztanak, teljesítve lesz. De ennél nem több. Ez a tükörszabály” – zárta az interjút.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Németország nem viccel, megosztó tervvel erősítenék a hadseregüket

Németország nem viccel, megosztó tervvel erősítenék a hadseregüket

Az orosz fenyegetés hatására 180 fokot fordult Németország hadiiparral kapcsolatos politikája.

Washington után Európában perre megy Orbán Viktor

Washington után Európában perre megy Orbán Viktor

A miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adta szokásos, péntek reggeli interjúját, most ezt szemlézzük.

Hilarion

Hilarion-ügy: lesöpörhette a kormány az Alkotmányvédelmi Hivatal kérését

Panyi Szabolcs szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal 2022-ben azt javasolta a kormánynak, ne adjanak állampolgárságot Hilarionnak, éppen az FSZB-kapcsolatai miatt.

Itt a 14 termék listája, amivel februág végéig bővül az árrésstop-lista

A kormány 2026. február 28-ig meghosszabbítja és december 1-től további 14 termékre kiterjeszti az árréscsökkentést. A módosításokról szóló kormányrendeletet csütörtök este hirdetik ki a Magyar Közlönyben – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön az MTI-vel.

Akár egy évre is leállhat a Bubi

Akár egy évre is leállhat a Bubi

Lejár a szerződés, egyelőre nincs megoldás.

Meg ne egye ezt a sparos kekszet!

Mikrobiológiai nem megfelelőség, penész esetleges jelenléte miatt a SPAR Magyarország Kft. visszahívta a forgalomból az általa forgalmazott 150 grammos SPAR FREE FROM kókuszos kekszet – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn az MTI-vel.

Orbán Viktor: az év legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl

Orbán Viktor: az év legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl

Orbán szerint amíg Trump az amerikai elnök, nem kell szankcióktól tartani. 

Tankoljon mielőbb, holnap emelkedni fog a benzin és a gázolaj ára

Tankoljon mielőbb, holnap emelkedni fog a benzin és a gázolaj ára

A héten kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.

Autósok figyelem: ennyibe kerül most a kötelező biztosítás

Autósok figyelem: ennyibe kerül most a kötelező biztosítás

Elstartolt az év végi kötelezőkampány.

Egyre terjed a sárgaságjárvány északi határaink mentén

Egyre terjed a sárgaságjárvány északi határaink mentén

Fokozódik a sárgaságjárvány Szlovákia déli részén: az elmúlt hetekben több gócpont is kialakult, a fertőzöttek száma pedig gyors ütemben növekszik.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168