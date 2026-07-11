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Feketelista az M1-en, Magyar Péter az euróval újrázhat? – Ez Viszont Privát

Havas Gábor – Herman Bernadett – Imre Lőrinc – Izsó Márton – Somody Evelin

Leállították a közmédia adását, az elsötétült képernyőn elnézést kértek az elmúlt évek hazudozásai miatt a nézőktől. Lehet-e vajon kiegyensúlyozott közmédiát létrehozni, és egyáltalán van-e erre igény? Milyen hosszú volt az M1 Híradó feketelistája, kik nem nyilatkozhattak a műsorban? 

Eközben a Fidesz tüntetést szervezett az önkény ellen, ahová Orbán Viktor nem ment el. Magyar Péter NATO-csúcson járt, és jól alkudozott. Kármán András pénzügyminiszter és Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ frissen kinevezett vezérigazgatója pedig feltárta, hogy milyen állapotban van az államháztartás. 

A lakosság szerint is pocsék állapotban van a magyar gazdaság, és a többség szeretné, ha bevezetnék az eurót, a nemzeti valutával ugyanis elégedetlenek. Nem úgy, mint a csehek vagy a svédek, akik büszkék a fizetőeszközükre. Magyarországnak viszont sokat kell még tennie ahhoz, hogy teljesítse a maastrichti kritériumokat, az irány viszont jó – egyebek között erről beszélgetett Herman Bernadett, az Mfor és a Privátbankár vezető szerkesztője, Somody Evelin, a Trend FM vezető szerkesztője és Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója az Ez Viszont Privát! 108. adásában.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja:  

00:00 Intro, beköszönés.

02:00 Mémesült a felirat: „A közmédia nem hazudhat.”

04:32 Tüntetést szervezett a Fidesz: önkény vagy Örkény?

13:12 Milyen lesz az átalakított köztévé?

28:50 Magyar Péter a NATO-csúcson, miniszterek léptek ki a fényre.

36:50 Romokban a költségvetés, mire lesz így pénz?

39:48 Az euró lehet a kampányszlogen a következő választáson? Utáljuk a forintot.

53:37 Csökkentenünk kell a fogyasztásunkat?

58:12 Elköszönés.

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