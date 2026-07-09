Feljelentést tett a TASZ, még az április 12-i választások miatt

A TASZ közösségi oldalán azt írta, hogy az április 12-i országgyűlési választások napján tömegesen keresték meg őket olyanok állampolgárok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel nemzetiségi névjegyzékbe.

Az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Nagyrészt a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel a tudtukon kívül választókat – közölte a jogvédő szervezet.

„A roma nemzetiségi listára szavazók száma március végén két nagyobb hullámban bővült. Bár sokan le tudtak iratkozni, végül így is több mint 44 ezer ember szerepelt a roma nemzetiségi névjegyzékben. A kampányban több településen élelmiszercsomag-osztást szerveztek az Országos Roma Önkormányzathoz és a Fideszhez köthető szereplők, és a csomagokat sokszor csak a személyes adatok megadása után lehetett átvenni” – fogalmaznak.

Ezekkel az adatokkal lehetőség nyílhatott a névjegyzékbe vételi kérelmek kitöltésére és leadására csalók által is. A kampányidőszakban több mint 10 ezer főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet.

„Akik akaratuk ellenére kerültek nemzetiségi névjegyzékbe, nem tudtak az eredeti szándékuk szerint szavazni. Mindez felveti a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját” – teszik hozzá. Majd úgy zárják soraikat, hogy ezért a választások tisztaságának védelme érdekében feljelentést tettek ismeretlen tettesek ellen.