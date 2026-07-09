2p
Közérdekű Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Választás 2026

Feljelentést tett a TASZ, még az április 12-i választások miatt

mfor.hu

Feljelentést tett a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) civil jogvédő szervezet, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. Bár sokan le tudtak iratkozni, voltak olyanok, akik nem tudtak eredeti szándékuk szerint szavazni.

A TASZ közösségi oldalán azt írta, hogy az április 12-i országgyűlési választások napján tömegesen keresték meg őket olyanok állampolgárok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel nemzetiségi névjegyzékbe.

Az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Nagyrészt a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel a tudtukon kívül választókat – közölte a jogvédő szervezet.

„A roma nemzetiségi listára szavazók száma március végén két nagyobb hullámban bővült. Bár sokan le tudtak iratkozni, végül így is több mint 44 ezer ember szerepelt a roma nemzetiségi névjegyzékben. A kampányban több településen élelmiszercsomag-osztást szerveztek az Országos Roma Önkormányzathoz és a Fideszhez köthető szereplők, és a csomagokat sokszor csak a személyes adatok megadása után lehetett átvenni” – fogalmaznak.

Ezekkel az adatokkal lehetőség nyílhatott a névjegyzékbe vételi kérelmek kitöltésére és leadására csalók által is. A kampányidőszakban több mint 10 ezer főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet.

„Akik akaratuk ellenére kerültek nemzetiségi névjegyzékbe, nem tudtak az eredeti szándékuk szerint szavazni. Mindez felveti a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját” – teszik hozzá. Majd úgy zárják soraikat, hogy ezért a választások tisztaságának védelme érdekében feljelentést tettek ismeretlen tettesek ellen.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb érdekes részletek derültek ki a Budapesten forgatott Schwarzenegger-filmről

Újabb érdekes részletek derültek ki a Budapesten forgatott Schwarzenegger-filmről

A Vasúttörténeti Parkban bukkant rá a készülő Schwarzenegger-film díszleteire Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője – erről írt közösségi oldalán. Eközben a Közlekedő Tömeg szerint a filmforgatás nagyon nem érte meg a budapestieknek.

Ez várható ma az újjáalakuló köztévén

Ez várható ma az újjáalakuló köztévén

A csütörtöki napon is végig filmeket sugároz a köztévé, a hírszolgáltatás újraindulására még várni kell.

Még mindig velünk van a hőkupola hatása, Európa felkészül a következőre hőhullámra

Még mindig velünk van a hőkupola hatása, Európa felkészül a következőre hőhullámra

Tavaly több mint egymillió hektár erdő égett le az Európai Unióban.

Az árréskorlátozások miatt az uniós bíróság elé küldi Brüsszel Magyarországot

Az árréskorlátozások miatt az uniós bíróság elé küldi Brüsszel Magyarországot

Az Európai Bizottság szerint a magyar szabályozás a kiskereskedőket veszteséges értékesítésre kényszeríti.

Kádár Béla

Elhunyt a neves magyar közgazdász, politikus

Életének 93. évében, szerdán elhunyt Kádár Béla Széchenyi-díjas közgazdász, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja – tudatta az MTA az MTI-vel.

Mire folyt el a közpénz az NMHH-nál? További adatokat vár a parlamenti szakbizottság

Mire folyt el a közpénz az NMHH-nál? További adatokat vár a parlamenti szakbizottság

Május 26-án az Országgyűlés költségvetési bizottsága nem fogadta el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025-ös évre vonatkozó beszámolóját. A testület az elszálló személyi kiadásokról vár további részleteket, és azt is meg szeretnék tudni, hogy miért kellett 10 milliárdért adattörlő alkalmazást beszerezni. 

Magyar Péter bejelentette: összejöhet végre a nagy találkozás

Magyar Péter bejelentette: összejöhet végre a nagy találkozás

Az ankarai NATO-csúcson árult el részleteket a magyar kormányfő.

Vége az MTVA eddigi adásainak, ez fogadja a nézőket

Történelmi pillanat az MTVA  és a nézők életében. 

Veszélyesen hangzik: az USB-töltők 80 százaléka megbukott a hatósági teszteken

Veszélyesen hangzik: az USB-töltők 80 százaléka megbukott a hatósági teszteken

Áramütést is kockáztat, akinek nem jó van.

Hőhullám: meglepő, melyik magyar megyékben haltak meg a legtöbben és a legkevesebben

Hőhullám: meglepő, melyik magyar megyékben haltak meg a legtöbben és a legkevesebben

Nem a legmelegebb megyében volt a legnagyobb baj.

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG