Felmérés: nem indult meg a hazaköltözési hullám a választások után

A kutatás szerint a választások óta csökkent azok aránya, akik a kivándorlás gondolatával foglalkoznak. A megkérdezettek 39 százaléka azt mondta, hogy kevesebbet gondolkodott külföldre költözésen, mint korábban, míg mindössze 13 százalék nyilatkozott úgy, hogy többet foglalkozott a kérdéssel.

A kivándorlás gondolata leginkább a 30–39 éves korosztályban van jelen, de még ebben a csoportban is csupán 18 százalék jelezte, hogy a korábbiaknál többet gondolkodik ezen. Az alacsonyabb iskolai végzettségűek körében ugyanakkor valamivel magasabb ez az arány.

A felmérésből az is kiderül, hogy a magyarok túlnyomó többségének van külföldön élő rokona, barátja vagy ismerőse. A válaszadók 86 százaléka említett legalább egy ilyen személyt, közel harmaduknak pedig legalább öt külföldön élő ismerőse van.

Mindenkinek van egy külföldön élő ismerőse. Kérdés, mennyien akarnak hazaköltözni?

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A külföldi kapcsolatok száma szoros összefüggést mutat az iskolai végzettséggel. A diplomások körében jóval gyakoribb, hogy több külföldön élő ismerőssel rendelkeznek, mint az érettségivel nem rendelkezők. Politikai bontásban is jelentős különbségek láthatók: a Tisza-szavazók körében jóval gyakoribbak a külföldi kapcsolatok, mint a Fidesz támogatói között.

A válaszadók szerint a kivándorlás mögött elsősorban gazdasági és megélhetési okok állnak. A megkérdezettek 62 százaléka szerint külföldön élő ismerősei főként anyagi megfontolások miatt hagyták el az országot, míg csupán 7 százalék említett elsősorban politikai okokat. További 15 százalék személyes élethelyzetekkel magyarázta a kivándorlást.

Optimista hazatérők

A választások után a megkérdezettek harmada beszélgetett külföldön élő ismerőseivel politikáról, ugyanakkor a hazaköltözés kérdése ennél ritkábban került szóba. Mindössze a válaszadók 21 százaléka számolt be arról, hogy legalább egyszer felmerült a hazatérés lehetősége a beszélgetések során.

A konkrét hazaköltözési tervekről is viszonylag kevesen tudnak. A megkérdezettek 30 százaléka jelezte, hogy ismer legalább egy olyan külföldön élő magyart, aki aktívan tervezi a hazatérést. A politikai táborok között ezen a téren már jóval kisebbek a különbségek.

A magyarok ugyanakkor összességében optimisták a hazatérők beilleszkedési esélyeit illetően. A válaszadók 42 százaléka szerint a többség különösebb nehézségek nélkül vissza tudna illeszkedni Magyarországon, míg további 36 százalék úgy véli, hogy bár a folyamat nem lenne könnyű, végül sikeres lenne. Mindössze 23 százalék számít arra, hogy a hazaköltözők megbánnák döntésüket.

Az eredmények alapján tehát a választások után egyelőre nem körvonalazódik tömeges hazavándorlási hullám. Ugyan a kivándorlási kedv mérséklődni látszik, és sokak környezetében felmerül a hazatérés lehetősége, a külföldön élő magyarok többsége továbbra sem készül rövid távon visszaköltözni Magyarországra.