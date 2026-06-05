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Felmérés: nem indult meg a hazaköltözési hullám a választások után

mfor.hu

Bár a külföldön élő magyarok körében hagyományosan felülreprezentáltak a kormánykritikus szavazók, egy friss kutatás szerint a választások után nem látszik tömeges hazavándorlási hullám kibontakozni. Az Europion felmérése alapján ugyan egyre többen beszélnek a hazaköltözés lehetőségéről, de a konkrét tervek továbbra is viszonylag korlátozott körben jelennek meg. A kivándorlási tervek is mintha háttérbe szorultak volna.

A kutatás szerint a választások óta csökkent azok aránya, akik a kivándorlás gondolatával foglalkoznak. A megkérdezettek 39 százaléka azt mondta, hogy kevesebbet gondolkodott külföldre költözésen, mint korábban, míg mindössze 13 százalék nyilatkozott úgy, hogy többet foglalkozott a kérdéssel.

A kivándorlás gondolata leginkább a 30–39 éves korosztályban van jelen, de még ebben a csoportban is csupán 18 százalék jelezte, hogy a korábbiaknál többet gondolkodik ezen. Az alacsonyabb iskolai végzettségűek körében ugyanakkor valamivel magasabb ez az arány.

A felmérésből az is kiderül, hogy a magyarok túlnyomó többségének van külföldön élő rokona, barátja vagy ismerőse. A válaszadók 86 százaléka említett legalább egy ilyen személyt, közel harmaduknak pedig legalább öt külföldön élő ismerőse van.

Mindenkinek van egy külföldön élő ismerőse. Kérdés, mennyien akarnak hazaköltözni?
Mindenkinek van egy külföldön élő ismerőse. Kérdés, mennyien akarnak hazaköltözni?
Fotó: Depositphotos

A külföldi kapcsolatok száma szoros összefüggést mutat az iskolai végzettséggel. A diplomások körében jóval gyakoribb, hogy több külföldön élő ismerőssel rendelkeznek, mint az érettségivel nem rendelkezők. Politikai bontásban is jelentős különbségek láthatók: a Tisza-szavazók körében jóval gyakoribbak a külföldi kapcsolatok, mint a Fidesz támogatói között.

A válaszadók szerint a kivándorlás mögött elsősorban gazdasági és megélhetési okok állnak. A megkérdezettek 62 százaléka szerint külföldön élő ismerősei főként anyagi megfontolások miatt hagyták el az országot, míg csupán 7 százalék említett elsősorban politikai okokat. További 15 százalék személyes élethelyzetekkel magyarázta a kivándorlást.

Optimista hazatérők

A választások után a megkérdezettek harmada beszélgetett külföldön élő ismerőseivel politikáról, ugyanakkor a hazaköltözés kérdése ennél ritkábban került szóba. Mindössze a válaszadók 21 százaléka számolt be arról, hogy legalább egyszer felmerült a hazatérés lehetősége a beszélgetések során.

A konkrét hazaköltözési tervekről is viszonylag kevesen tudnak. A megkérdezettek 30 százaléka jelezte, hogy ismer legalább egy olyan külföldön élő magyart, aki aktívan tervezi a hazatérést. A politikai táborok között ezen a téren már jóval kisebbek a különbségek.

A magyarok ugyanakkor összességében optimisták a hazatérők beilleszkedési esélyeit illetően. A válaszadók 42 százaléka szerint a többség különösebb nehézségek nélkül vissza tudna illeszkedni Magyarországon, míg további 36 százalék úgy véli, hogy bár a folyamat nem lenne könnyű, végül sikeres lenne. Mindössze 23 százalék számít arra, hogy a hazaköltözők megbánnák döntésüket.

Az eredmények alapján tehát a választások után egyelőre nem körvonalazódik tömeges hazavándorlási hullám. Ugyan a kivándorlási kedv mérséklődni látszik, és sokak környezetében felmerül a hazatérés lehetősége, a külföldön élő magyarok többsége továbbra sem készül rövid távon visszaköltözni Magyarországra.

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