Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Közérdekű Adózási szabályok, tudnivalók NAV

Félmillió embert figyelmeztet a NAV, hogy idén ne felejtsék el kiegészíteni az adóbevallást

Évente félmillióan felejtenek el nyilatkozni a munkáltatójuknak az adókedvezményükről. Ettől az összegtől természetesen nem esnek el az érintettek, azonban ahhoz, hogy megkapják a visszajáró összeget, az adóbevallási tervezetet ki kell egészíteniük.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményében egy kisfilmet is közzétett, ami segít a legfontosabb teendőkben. 

Majd azt írják, hogy már elérhetőek a tavalyi évben szerzett jövedelmeket tartalmazó szja-bevallási tervezetek. A dokumentumot az eSZJA-oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra.

Lényeges, hogy a tervezet csak a NAV rendelkezésére álló adatokat tartalmazza, így azoknak, akik tavaly elfelejtettek nyilatkozni munkáltatójuknak a nekik járó kedvezményről, vagy más okból nem érvényesítettek kedvezményt év közben, ahhoz, hogy megkapják a visszajáró adót, ki kell egészíteni a szükséges sorokkal a bevallásukat.

A gyermekes szülők például a bevallásban igénybe vehetik a családi kedvezményt, és a négy vagy többgyermekes anyáknak, októbertől pedig a három gyermekes anyáknak teljes szja-mentesség jár. Kedvezményt kaphatnak a 30 év alatti anyák, a tartós betegséggel élők, illetve az első házasok is.

A NAV most közzétett videója a családi adókedvezmény utólagos, adóbevallásban igényelt érvényesítését mutatja be. A kiegészítéssel pedig nem érdemes megvárni a május 20-át, a bevallási határidő legvégét, mert a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró összeget.

Az szja-bevallás kiegészítése alapesetben nem érinti a 25 év alattiakat, illetve a csecsemőgondozási, a gyermekgondozási vagy az örökbefogadói díjban részesülőket. Az ő kedvezményeiket ugyanis a munkáltató automatikusan figyelembe veszi, és rögtön érvényesíti is a fizetésükben, ezért azt a tervezet is tartalmazza.  

MNB-székház: elképesztő pénzszórásra derült fény

Majdnem a duplájába került a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Szabadság téri székházának felújítása, mint amennyit eredetileg terveztek. A részletes költséglista alapján bőven akadtak egészen extrém tételek is.

Örömteli hírt hozott az autósoknak a hétfő

Harminc éve létező szja-kedvezménnyel kampányol a kormány az Ügyfélkapun

Nagyon rosszul jár, ha forgalmi nélkül megy ma tankolni

Igyekezzen, ha postán kérné az adóbevallását, már csak pár napja maradt

