Félmilliós bírság is jöhet a nyugdíjhoz szükséges papírok miatt

A nyugdíj igényléséhez szükséges a jövedelem és a foglalkoztatás igazolása. A nyugdíjtörvény módosítása értelmében ezeknek az iratoknak a köre kibővült, mostantól a 2024. december 31-ig keletkezett munkaügyi és foglalkoztatási iratokat is meg kell őrizni a munkáltatóknak és a nyugdíjazottaknak – olvasható a Blikk Rúzs írásában.

Az iratok megőrzési ideje öt év, az iratok őrzéséért a munkáltató felelős. Ha pedig nincsenek meg vagy nem nyújtják be időben a szükséges adatokat, dokumentumokat, akkor első alkalommal 50 és 500 ezer forint közötti, ismételt mulasztás esetén pedig akár 1 millió forintos bírságra is számíthatnak.

A papírokat a nyugdíjra jogosultnak is meg kell őrizni, ha pedig a munkáltató jogutód nélkül szűnik meg, be kell jelenteni, hogy hol tárolják az iratokat.