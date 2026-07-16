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Közérdekű Nyugdíj, öngondoskodás

Felülvizsgálja és újratervezi a Gondosóra programot a kormány

mfor.hu

Itthon csaknem másfél millió idős használ gondosórát. 

„Jelenleg a projekt felülvizsgálat alatt áll, újra fogjuk tervezni” – ezt válaszolta a Szociális és Családügyi Minisztérium a Telex kérdésére.  

A lap azt szerette volna megtudni, hogy mit kezd az új kormány a gondosórákkal, tervezik-e a szolgáltatás kivizsgálását, fenntartását, megváltoztatását, bővítését vagy esetleg megszüntetését.

A Telex emlékeztetett, hogy a Gondosóra programot 2022-ben indította el az Orbán-kormány, szinte kizárólag uniós forrásokból, kezdetben csaknem 108 milliárd forintból fedezték a költségeket. Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke a DE!Akcióközösségnek adott interjújában a visszaélés-gyanús ügyekről beszélve már ennél lényegesen nagyobb összegről, ezermilliárd forintos projektről beszélt, amit 2025-ben kezdett vizsgálni a hatóság, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Itthon az időseknél csaknem másfél millió gondosóra van. A Telex azt írja, hogy a Fidesz már a 2022-es kampányban felhasználta ezeket az eszközöket arra, hogy a párt aktivistái elérjék ezt a korosztályt, sőt, a gondosórán Orbán Viktor volt kormányfő is továbbított politikai üzeneteket. 

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