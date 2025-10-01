Fémdarabokat találtak ebben a termékben, visszahívta a hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Fishmarket Kereskedőház Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

A kép illusztráció

Fotó: NKFH

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

• A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok

• Márka: Blue

• Tételszám: TZO 24061

• MMI: 30/06/2026

• Kiszerelés: 1 kg

A termékvisszahívás oka: idegen anyaggal szennyezett (fém darabok). A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!