Fesztiválra ment a NAV, nem lett jó vége

Az ellenőrzésre kiválasztott vállalkozások összességében csaknem kétezerszer nem adott nyugtát – közölte a NAV vasárnap közleményben az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a fesztiválon ellenőrző revizoroknak nemcsak az a cég tűnt fel, amelyik három alkalmazottját feketén, bejelentés nélkül foglalkoztatta, hanem az az adózó is, amelyik fizetéskor egyáltalán nem használta a pénztárgépet, és csak a banki fizetés bizonylatát adta át. A revizorok is csak banki bizonylatot kaptak, nyugtát nem – közölték.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!