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Közérdekű Cser-Palkovics András Pintér Bence Önkormányzatok

Fideszes elnököt választottak, Győr polgármestere kiakadt

mfor.hu

Új elnököt és elnökséget választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) a szerdai közgyűlésén: a továbbiakban Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő szervezetet – közölte a székesfehérvári önkormányzat az MTI-vel. Az eddigi elnök, Szita Károly kaposvári polgármester nem jelöltette magát az elnöki tisztségre.

A döntést követően Pintér Bence, Győr független polgármestere a Facebook-oldalán azt közölte, nem tartja elfogadhatónak, hogy ismét fideszes elnöke lett az MJVSZ-nek, emiatt felfüggesztette Győr város tagságát a szövetségben.

A szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményben Pintér Bence azt írja, hogy egyúttal kezdeményezi Győr belépését a Magyar Önkormányzati Szövetségbe (MÖSZ). A szervezet épp ma tárgyalt először Lőrincz Viktóriával, a kormány vidék- és településfejlesztési miniszterével.

Pintér így folytatja:


„Úgy gondolom, hogy miután a Fidesz-kormányok az elmúlt években ezermilliárdos nagyságrendben sarcolták meg a teljes önkormányzati szektort, a politikusaik számára most – ebben a kérdéskörben egészen biztosan – az önmérsékletnek jött volna el az ideje.

Nem így alakult, a szövetség a székesfehérvári fideszes polgármestert, Cser-Palkovics Andrást választotta meg elnöknek. Polgármester kollégám tapasztalatát nem vitatva, de a fenti elvet szem előtt tartva nemmel szavaztam.

Nemény András szombathelyi polgármester társelnök maradt, az elnökségbe két fideszes és két független polgármester kolléga ült be.

Az ülésen előre jeleztem, hogy amennyiben Szita Károly után ismét fideszes polgármester lesz az elnök, felfüggesztem Győr tagságát a szövetségben. A várost, amelyet tavaly 12,5 milliárddal sarcolt, idén pedig 13,1 milliárd forinttal tervezett sarcolni a Fidesz, fideszes politikus ez ügyben inkább ne képviselje. A sarcok csökkentése korábban más fideszes elnökkel, Szita Károllyal sem sikerült.”

Cser-Palkovics András a közösségi oldalán megköszönte kollégái bizalmát, és azt írta: elnökként a fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan, partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket.

Vállalásai között említette, hogy világnézeti, pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. Azt ígérte, hogy a kormánnyal és a döntéshozókkal mindenkor, minden témában nyitott lesz az egyeztetésre, a közös munkára.

Cser-Palkovics szerint sok a teendő, hiszen „az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere bőven megérett a reformra”. Kiemelte: erős nemzet nem létezhet erős települések és helyi közösségek nélkül.

Az MJVSZ közgyűlésén új vezetőséget is választottak: társelnökként Nemény András, Szombathely polgármestere folytatja a szolgálatot. Az elnökségbe további négy polgármestert – Szücsné Posztovics Ilonát (Tatabánya), Papp Lászlót (Debrecen), Csőzik Lászlót (Érd) és Balaicz Zoltánt (Zalaegerszeg) – választottak. A testület felügyelőbizottságának elnöke Szarvas Péter lesz.

A leköszönő elnök, Szita Károly a közösségi oldalán azt írta, maga javasolta az új struktúrát, amelyben az elnök és a társelnök mellett négy elnökségi tag képviseli majd a szövetséget a kormánnyal való tárgyalásokon, hogy „az egyeztetések során a lehető leghatékonyabban tudjuk képviselni városaink és az ott élő polgárok érdekeit”.

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