Figyelem! Egy hétre leáll a budapesti földhivatal

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A személyes ügyintézés szünetel a budapesti földhivatalokban augusztus 29. és szeptember 5. között – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala pénteken.

Budapest Főváros Kormányhivatala szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert (E-ING), amely a papír alapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást.

Az új rendszerre történő átállás miatt egy rövid időszakban, 2025. augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel a személyes ügyintézés a kormányhivatal földhivatali ügyfélszolgálatain (Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest, XIV. kerület, Bosnyák tér 5.). A beadványokat azonban postai és elektronikus úton ezen időszak alatt is előterjeszthetik az ügyfelek.

Hétfőn ezért ne menjünk a kormányablakokhoz sem

Az átállás első napjaiban, 2025. augusztus 29-én és szeptember 1-jén a kormányablakok nem tudnak tulajdoni lapot és térképmásolatot szolgáltatni.

2025. szeptember 8-án hétfőtől újra zavartalanul várja személyesen is ügyfeleit a földhivatal.

Hétfőtől lehet igényelni az első lakáshoz jutást támogatni hivatott, de kampányfegyvernek sem utolsó 3 százalékos kamatozású lakáshitelt. Az állami támogatású Otthon start program várhatóan hatalmas mozgásokat indít el az ingatlanpiacon, így az időzítés kevésséérthető – teszi hozzá a 444.

 

Szeptember 1-jén országos szinten megszűnik a tűzgyújtási tilalom, mert az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően egyes területeken mérséklődött a tűzveszély, a korlátozás azonban nyolc vármegyében érvényben marad – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vasárnap.

Szeptember 1-jétől elkezdi kézbesíteni a Magyar Posta a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasoknak és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek.

De valójában aggodalomra semmi ok, csak gyakorolnak.

Pedig a matricák ára nem csökken.

Csaknem 700 ezer lakossági és 150 ezer vállalati hitelszerződés található a bankok feketelistáján. A lakossági nyilvántartás egyre rövidebb, de lehetnek még gondok a nem fizetésekkel. 

Hozzányúlt a kormány a közjegyzői díjakhoz. A csütörtök este megjelent rendelet szeptember 1-jén lép hatályba.

Kihasználja Pilis az önazonossági törvény adta lehetőséget, kemény korlátozásokat vezet be az önkormányzat.

A hatóság ellenőriz és lecsap, ha kell.

Súlyos szankciók várnak a mulasztókra.

Felsővezeték-szakadás volt a Déli pályaudvaron, több vonalon csak kora este állhat helyre a menetrend.

