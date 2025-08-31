Figyelem! Egy hétre leáll a budapesti földhivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert (E-ING), amely a papír alapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást.

Az új rendszerre történő átállás miatt egy rövid időszakban, 2025. augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel a személyes ügyintézés a kormányhivatal földhivatali ügyfélszolgálatain (Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest, XIV. kerület, Bosnyák tér 5.). A beadványokat azonban postai és elektronikus úton ezen időszak alatt is előterjeszthetik az ügyfelek.

A Földhivatal a fővárosban megújítja szolgáltatásaot – ezért egy darabig zárva tart

Fotó: Wikipédia/Globetrotter19

Hétfőn ezért ne menjünk a kormányablakokhoz sem

Az átállás első napjaiban, 2025. augusztus 29-én és szeptember 1-jén a kormányablakok nem tudnak tulajdoni lapot és térképmásolatot szolgáltatni.

2025. szeptember 8-án hétfőtől újra zavartalanul várja személyesen is ügyfeleit a földhivatal.

Hétfőtől lehet igényelni az első lakáshoz jutást támogatni hivatott, de kampányfegyvernek sem utolsó 3 százalékos kamatozású lakáshitelt. Az állami támogatású Otthon start program várhatóan hatalmas mozgásokat indít el az ingatlanpiacon, így az időzítés kevésséérthető – teszi hozzá a 444.