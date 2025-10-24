Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közérdekű Magyar Államkincstár Nyugdíj, öngondoskodás

Figyelem: fontos tudnivalót közöltek a nyugdíjas utalványokról

Ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Zsigó Róbert azt írta: az át nem vett utalványokat 10 munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak.

Ha valaki lekéste a 10 napos átvételt, abban az esetben az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: „Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben” - tette hozzá.

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva, ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak – írta.

Ha további információra van szükség, akkor érdeklődni lehet az ismételt kiküldés esetén a kormányzati ügyfélvonalon (1818; külföldről: +36 (1) 550-1858), a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (1811; külföldről: +36 (1) 327-3308) vagy a [email protected] e-mail címen.

(MTI)

Itt vannak a napelempályázat friss eredményei

A Napenergia plusz programban nyertes 21 ezer családból 14 ezernél már üzemelnek a modern napelemes rendszerek – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) pénteken a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: szembejön a valóság, elfogyott a pénz

„Szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt – mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, amelyet a közmédia brüsszeli stúdiójából közvetítettek.

Orbán Viktor Kossuth tér

Orbán Viktor: ha Brüssszel nem akadályozná Trumpot, már béke lenne

Orbán Viktor miniszterelnök október 23-i beszédében1956-ot az aktuális politikai helyzettel hozta összefüggésbe, emellett Ukrajnáról, Brüsszelről és a közelgő választások tétjéről beszélt.

Orbán Viktor szerint még sosem voltak ennyien egy Békemeneten

Orbán Viktor szerint jól sikerült az október 23-i mozgósítás.

Nyomoznak a százhalombattai tűzeset miatt

Valóban megindult a nyomozás.

Pintér Sándor a magyar határon írt alá

A megállapodás megkönnyíti a határátlépést.

Lázár János elárulta: megvan a szolnoki buszbaleset oka

A miniszter szerint eszméletvesztés történt.

Itt egy olyan információ, amit tartson észben október 23-án!

Ha hirtelen gyógyszerre lenne szüksége.

Nem áll jól a Sziget szénája, újabb fontos szavazás bukott el

Második alkalommal sem sikerült többséget szerezni a főváros Tulajdonosi Bizottságában annak a javaslatnak, amivel a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodást szüntetnék meg.

Megszólalt a polgármester: ez okozhatta a szolnoki buszbalesetet

A buszsofőr rosszulléte miatt csapódhatott a busz a szolnoki gimnáziumba

