Közérdekű járvány

Figyelem: hepatitis-A járványhelyzet alakult ki az egyik magyar városban

Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki – adta hírül az önkormányzat a honlapján csütörtökön.

Lakossági tájékoztatójukban azt írták, „a népegészségügyi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala tájékoztatása alapján megtudtuk, hogy Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki”. A közlemény szerint a megbetegedettek számáról nincs hivatalos információjuk, a kontaktkutatásban részt vevő önkormányzati dolgozók információi alapján legfeljebb 20 emberről és több száz kontaktszemélyről beszélhetnek a városban.

Azt írták, a járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Kérik a város lakosait, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiénia fenntartására. Az önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek bejáratainál biztosítják a kézfertőtlenítés lehetőségét fertőtlenítőpontok kialakításával. Az önkormányzat látóterébe került érintett családoknak fertőtlenítő- és tisztítószereket tartalmazó csomagot juttattak el – jelezték a lakossági tájékoztatóban.

(MTI)

