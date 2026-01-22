2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közérdekű Autópályák, autóutak

Figyelem: így kell használni az új autópályamatricát

mfor.hu

Magyar Közút: az M1 autópályával érintett mind a négy vármegye összes díjköteles útjára érvényes az M1 regionális matrica.

Az M1 regionális e-matricát bárki megvásárolhatja, és az M1 autópályával érintett mind a négy vármegye összes díjköteles útjára érvényes a jogosultság – hívta fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útdíj üzletága az MTI-nek küldött csütörtöki közleményében.

Azoknak, akik tavaly legalább kettőt megvettek a négy érintett – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron – vármegyére érvényes e-matricából, már érdemes átgondolniuk, nem éri-e meg nekik jobban az M1 regionális e-matricát megvásárolni idén – mondta el Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke a közleményben. Kifejtette: 2025-ben összesen 288 ezer darab járműre vásároltak kettőt a négy érintett vármegyei matricából, és ezen túl további 23 ezer darab járműre megvettek egy harmadikat is, 33 ezer darab járműre pedig mind a négy jogosultságot megváltották.

Utóbbi esetekben mindenképpen célszerű idén az új matricaterméket választani, hiszen jóval költséghatékonyabb: féláron teszi lehetővé összesen négy vármegye díjköteles úthálózatának használatát – húzta alá. Hozzátette: az M1 regionális matrica érvényességi területe megegyezik a négy érintett vármegyei matrica érvényességi területével, azaz az új típusú matrica nemcsak az M1 autópályán, hanem Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles úthálózatán használható.

Az M1 regionális e-matrica területi hatályát bemutató térkép megtalálható nemzetiutdij.hu honlapon a Térképek menüpontban. Egy vármegyei matrica egy D1 díjkategóriájú járműre 7190 forintba kerül. Ha valaki mind a négy említett vármegyére megveszi a matricát, akkor 28 760 forintot fizet, miközben ugyanezen a területen közlekedhetne féláron is az M1 regionális matricával, mindössze 15 000 forintért.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. útdíj üzletágának adatai szerint január 21-ig mintegy 64 ezer M1 regionális matricát vásároltak a közlekedők, 94 százalékban hazai járműre. Az új matricaterméket legnagyobbrészt, 95 százalékban D1 díjkategóriára vásárolták. A vásárlások közül bő 9,5 ezer még az elővásárlási időszakban, tavaly decemberben, 54 ezer darab pedig januárban történt – írták.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy a baj Miskolcon, ne fűtsenek fával és olajjal – kéri a polgármester a lakosságot

Nagy a baj Miskolcon, ne fűtsenek fával és olajjal – kéri a polgármester a lakosságot

Elrendelték szmogriadó tájékoztatási fokozatát Miskolcon.  

Orbán Viktor: Itt a januári rezsistop

Közösségi oldalán már jópofa fotóval vezette fel bejelentenivalóját. 

Vitézy Dávidot meglepte a kormány, majd a civilek mellett döntött

Vitézy Dávidot meglepte a kormány, majd a civilek mellett döntött

A fővárosi képviselő a kormány által indított, alapvetően közalkalmazottaknak szóló Otthontámogatási Programban való részvételre és 1 millió forint támogatásra is jogosult lenne a lakáshitelére.

A Magyar Nemzet szerint hazudott Ruszin-Szendi Romulusz

A Magyar Nemzet szerint hazudott Ruszin-Szendi Romulusz

Mégis nyomoz a rendőrség a Tiszás politikus fegyverviselése miatt.

Itt az új KRESZ, Lázár János várja a véleményünket

Itt az új KRESZ, Lázár János várja a véleményünket

Bemutatták a törvénytervezetet, vannak benne érdekességek.

Megijedt a kormány attól, ami Németországban történt? Bővítették a terrorszervezetek listáját

Megijedt a kormány attól, ami Németországban történt? Bővítették a terrorszervezetek listáját

Bővítették a terrorizmus elleni nemzeti listát.

Holnap jön az extrém hideg, ezek a legfontosabb tudnivalók

Holnap jön az extrém hideg, ezek a legfontosabb tudnivalók

A meteorológiai előrejelzések alapján szombaton a Nyugat-Dunántúlon minimális ónos esőre, míg az országban többfelé ködre kell számítani, vasárnap estétől pedig újra extrém hideg, akár -15, -20 Celsius-fok várható, elsősorban az északkeleti országrészben – közölte az operatív törzs szombaton az MTI-vel.

Az ország több pontján veszélyes a levegő minősége

Az ország több pontján veszélyes a levegő minősége

Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.  

Ezt is megértük: akadálymentes peron lesz a Keletiben

Ezt is megértük: akadálymentes peron lesz a Keletiben

Akadálymentes peront alakítanak ki a Keleti Pályaudvaron – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videójában.

A következő napokban az élénk szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege

A következő napokban az élénk szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege

A következő napokban az élénk keleties szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege, amely az érkező újabb lehűlés során ismét megfagyhat, és ott jóval vékonyabb lesz a jégréteg – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168